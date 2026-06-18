Бели рози за колите на македонското посолство в София след палежите в Скопие (Снимки)

Бели рози бяха поставени на коли на посолството на Северна Македония в София, съобщи в профила си във фейсбук Дамян Делчески и определи това като "чудесна проява на цивилизованост и добросъседство в София".
„Не сме врагове" е акцията в отговор на палежите на колите на българското посолство в Скопие.
"Протестиращите изявиха, че с този жест целят да демонстрират разум, цивилизованост и зряло поведение, отговарящо на международния статут на България като държава-членка на ЕС, Шенген, Еврозоната и НАТО. Да покажем, че се придържаме към европейските ценности, а не към балканските нрави на агресия, омраза, примитивизъм и деструктивност. Затова поставяме по една роза на колите на РСМ, вместо да ги палим, чупим, или блокираме на границата. Целта ни е да покажем на нашите братя оттатък Деве баир какво е правилното поведение. Това е и основният смисъл на Договора за приятелство и добросъседство, който сме сключили, и който е част от Преговорната рамка.
Вчера видяхме на практика и в Европейския парламент, че това е правилният начин. ЕС ни подкрепи в усилията ни да настояваме за демократичност, обективност, спазване на поетите ангажименти, зачитане на човешките права и на истината. Ако и Северна Македония възприеме този подход, то пътят пред нея ще е открит, и тя много скоро ще стане част от нашето европейско семейство. И обратно - пътят на омразата и конфронтацията може да ги доведе само до изолация от цивилизования свят, подобно на авторитарните и престъпни държави. Затова, приемете нашите рози, и пристъпете час по-скоро към изпълнение на поетите ангажименти – спиране на омразата, промяна на конституцията, отваряне на архивите на УДБА, край на фалшификациите, съвместна работа по разкриване на обективната, обща история.", написа Делчески.