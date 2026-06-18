Бели рози за колите на македонското посолство в София след палежите в Скопие (Снимки)

Бели рози бяха поставени на коли на посолството на Северна Македония в София, съобщи в профила си във фейсбук Дамян Делчески и определи това като "чудесна проява на цивилизованост и добросъседство в София".

„Не сме врагове" е акцията в отговор на палежите на колите на българското посолство в Скопие. „Не сме врагове" е акцията в отговор на палежите на колите на българското посолство в Скопие. Снимка: Фейсбук Дамян Делчевски

"Протестиращите изявиха, че с този жест целят да демонстрират разум, цивилизованост и зряло поведение, отговарящо на международния статут на България като държава-членка на ЕС, Шенген, Еврозоната и НАТО. Да покажем, че се придържаме към европейските ценности, а не към балканските нрави на агресия, омраза, примитивизъм и деструктивност. Затова поставяме по една роза на колите на РСМ, вместо да ги палим, чупим, или блокираме на границата. Целта ни е да покажем на нашите братя оттатък Деве баир какво е правилното поведение. Това е и основният смисъл на Договора за приятелство и добросъседство, който сме сключили, и който е част от Преговорната рамка.