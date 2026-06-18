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Подписи за местен референдум да се продава ли болницата събират в Горна Оряховица

Дима Максимова

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В Горна Оряховица имаше протест срещу продажбата на местната болница

 Стартира процедура за местен референдум, чрез който жителите на община Горна Оряховица да изразят своята позиция относно бъдещето на МБАЛ „Свети Иван Рилски" и действащия в същата сграда Диагностично-консултативен център.  Подписката е инициирана от граждански инициативен комитет. В него влизат  Нефизе Георгиева, Ангел Вачков, Петранка Върбанова, а юридически консултант на инициативата е адвокат Дима Благоева, обявиха на пресконференция днес. 
За да бъде решението от референдума задължително за приемане от Общинския съвет, организаторите трябва да съберат подписите на поне 10 процента от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес в общината, или над 3750 подписа. Срокът за събирането им е до три месеца от датата на уведомяването. 
Организаторите предлагат следните пунктове за събиране на подписи: парк „Никола Панайотов", парк "Детски кът", площад "Георги Измирлиев", пред магазин "Макс марк", пред читалище "Братя Грънчарови - 2002" и фермерския пазар в Горна Оряховица. Гражданите ще могат да заявят своята позиция още пред и в ресторант "Шатрите" в село Първомайци, пред и в кафе "Виена" в село Поликраище, пред и в заведение "Бялата къща" в град Долна Оряховица, както и пред кметството в село Драганово.

Мотивите за организирането на референдума се коренят в липсата на обществен диалог и усещането на хората, че са били излъгани след протестите срещу евентуална приватизация на общинското лечебно заведение. Според инициативния комитет, болницата не е просто сграда, а обществен актив, граден от поколения, който осигурява спокойствие и надежда за хиляди семейства. Бъдещето й засяга пряко най-уязвимите групи – възрастни, хронично болни и хора с увреждания, за които всяко пътуване до друг град е риск. Евентуална промяна в собствеността крие неизвестни за запазването на обема здравни услуги и има пряк икономически ефект. След като решението за вкарване в списъка за приватизация на здравното заведение бе гласувано не един, а цели два пъти, организаторите посочват, че са очаквали да бъде започна мащабен диалог с гражданите. Такава обаче до ден днешен няма и затова се стига до необходимостта от референдум. Организаторите са категорични, че инициативата е изцяло гражданска, надхвърля всякакви политически пристрастия и призовават всички жители да бъдат активни, защото подобни важни решения не трябва да се вземат от малцина зад затворени врати, а от цялата общност.

Хора от Горна Оряховица, Златарица и Елена излязоха на протест в края на април срещу включването на МБАЛ "Св. Иван Рилски" в годишния списък за приватизация. Предложението беше внесено за гласуване в ОбС - Горна Оряховица от кмета Николай Рашков, но в началото на сесията той го оттегли. По-късно един от общинските съветници - Светлозар Шишманов отново внесе предложението. То бе подкрепено от мнозинството, но след това върнато от областния управител и отново прегласувано от местния парламент.

В Горна Оряховица имаше протест срещу продажбата на местната болница

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