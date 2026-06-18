Подписи за местен референдум да се продава ли болницата събират в Горна Оряховица

Стартира процедура за местен референдум, чрез който жителите на община Горна Оряховица да изразят своята позиция относно бъдещето на МБАЛ „Свети Иван Рилски" и действащия в същата сграда Диагностично-консултативен център. Подписката е инициирана от граждански инициативен комитет. В него влизат Нефизе Георгиева, Ангел Вачков, Петранка Върбанова, а юридически консултант на инициативата е адвокат Дима Благоева, обявиха на пресконференция днес.

За да бъде решението от референдума задължително за приемане от Общинския съвет, организаторите трябва да съберат подписите на поне 10 процента от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес в общината, или над 3750 подписа. Срокът за събирането им е до три месеца от датата на уведомяването.

Организаторите предлагат следните пунктове за събиране на подписи: парк „Никола Панайотов", парк "Детски кът", площад "Георги Измирлиев", пред магазин "Макс марк", пред читалище "Братя Грънчарови - 2002" и фермерския пазар в Горна Оряховица. Гражданите ще могат да заявят своята позиция още пред и в ресторант "Шатрите" в село Първомайци, пред и в кафе "Виена" в село Поликраище, пред и в заведение "Бялата къща" в град Долна Оряховица, както и пред кметството в село Драганово.

Мотивите за организирането на референдума се коренят в липсата на обществен диалог и усещането на хората, че са били излъгани след протестите срещу евентуална приватизация на общинското лечебно заведение. Според инициативния комитет, болницата не е просто сграда, а обществен актив, граден от поколения, който осигурява спокойствие и надежда за хиляди семейства. Бъдещето й засяга пряко най-уязвимите групи – възрастни, хронично болни и хора с увреждания, за които всяко пътуване до друг град е риск. Евентуална промяна в собствеността крие неизвестни за запазването на обема здравни услуги и има пряк икономически ефект. След като решението за вкарване в списъка за приватизация на здравното заведение бе гласувано не един, а цели два пъти, организаторите посочват, че са очаквали да бъде започна мащабен диалог с гражданите. Такава обаче до ден днешен няма и затова се стига до необходимостта от референдум. Организаторите са категорични, че инициативата е изцяло гражданска, надхвърля всякакви политически пристрастия и призовават всички жители да бъдат активни, защото подобни важни решения не трябва да се вземат от малцина зад затворени врати, а от цялата общност.

Хора от Горна Оряховица, Златарица и Елена излязоха на протест в края на април срещу включването на МБАЛ "Св. Иван Рилски" в годишния списък за приватизация. Предложението беше внесено за гласуване в ОбС - Горна Оряховица от кмета Николай Рашков, но в началото на сесията той го оттегли. По-късно един от общинските съветници - Светлозар Шишманов отново внесе предложението. То бе подкрепено от мнозинството, но след това върнато от областния управител и отново прегласувано от местния парламент.