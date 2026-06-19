Бушуващата Янтра влачи 17-годишния Дани към гибел. Четирима мъже се хвърлят във водата (Видео)

Младежът влиза в реката за лайкове, стриймва как го отнася. Ето драматичната история как достойните Венцислав, Даниел, Недалин и Петър го спасяват

Четирима мъже се превърнаха в герои във Велко Търново след като рискуваха животите си, за да спасят 17-годишен в бушуващата Янтра при наводнението на 23 май.

Те ще бъдат отличени сред "Достойните българи" на церемонията на 24 юни, на която "24 часа" благодари на хората с големи сърца.

А драматичната история от края на май е следната. Даниел от село Шемшево сам нагазил в реката, докато излъчва с телефона си във фейсбук водното бедствие, но страшното течение го повлякло и за малко стриймът не се превърнал в самоубиство за лайкове. Последва няколкочасова спасителна операция на пожарникари, спасители, полицаи и доброволци, но участвалите в нея останаха анонимни. "24 часа" за пръв път показва лицата на хвърлилите се в надминалата 5 метра река, за живота на момчето с телефона - двама водолази, пожарникар и смел автомонтьор с рибарската си лодка.

Водолазът от Спасителния отряд в Горна Оряховица или бившата гражданска защита, Даниел Стоянов пръв пристига на мястото на произшествието. Обаждат му се, докато в съботната сутрин чака децата си от тренировка по плуване в комплекс "Радиото" във Велико Търново. Няма никакво оборудване в багажника, ден по-рано го е предоставил за състезание по водно спасяване на БЧК, където е инструктор. Когато стига в района с бедстващото момче, то едва се задържа на повалено от течението дърво. Сваля дрехите си и влиза в реката.

Автомонтьорът Венцислав Матев

"Момчето беше сковано, над 20 минути бе стояло във водата, но пазеше телефона си в едната ръка, в другата държеше документи. Най-важното беше да установя дали може да плува, не можеше.", спомня си водолазът - "Чисто психологически го карах да звъни на майка си, да говори с нея, за да може да се отклони вниманието му и да не изпада в паника. Като видя, че може да разчита на мен, той се отпусна, започна да трепери, хвана го първоналаната хипотермия".

Пристигат и пожарникари. 27-годишният младши инспектор Недалин Христов, също е бивш морски спасител и се хвърля да помага. Ръката му е срязана, докато спасявали хора от залети до тавана коли в района. "Бързо облякох жилетка, взех спасителен пояс, осигуриха ми въжето от брега и тръгнах навътре. Оказа се обаче, че течението е повлякло въжето, но реших, че мога да го направя, стигнах и дадох пояса на бедстващия младеж", спомня си пожарникарят.

Идва поредна приливна вълна, дървото на което се държат, започва да се огъва и водата го потапя. Течението ги понася, толкова е мощно, че буквално им спира въздуха, когато се опитват да се задържат на дърво, обяснява Недалин. На около 400 м надолу по вълната Даниел, който през цялото време държи 17-годишния над водата, успява да го подхвърли леко върху образувалия се бент с дървета в коритото. "Дойде водно препятствие, отляво-отдясно дървета, нямаше къде да ги избегнем, аз трябваше да мина отдолу и, ако и двамата се бяхме гмурнали, имаше голям риск той да се панира и да не може да излезе на повърхността", допълва водолазът. "Не сваляй пояса", е последната команда, която успява да даде на момчето, докато теченето го отнася надолу. Недалин плува на 10-тина метра зад тях.

Пожарникарят Недалин Христов

Двамата спасители успяват да излязат на брега на около километър по-надолу. Точно когато нещата изглеждат безнадеждни, а на мястото на случващото се в Янтра се е събрало почти цялото село, автомонтьорът Венцислав Матев тръгва да кара с колата 15-годишния си син към Велико Търново. Вижда залятия мост и екстремната ситуация и без подкани хуква за рибарската си лодка, за да помага.

Междувременно в спасителната операция се включва и командирът на водолазна група от сектор Специализирани оперативни дейности Петър Костадинов."Трябваше да вляза със свежи сили, защото колегите бяха много измръзнали. Но когато Даниел ме видя, той някак намери сили, вдъхнах му увереност с присъствието си. Всичко ставаше на момента, нямаше как да дойде нашата водолазна лодка и добре, че Венцислав се отзова. Беше изключително опасно дори и за нас", разказва Костадинов.

Налага се да се движат на слалом между препятствия, огромни плаващи стволове, остри клони. Опитният риболовец Венцислав, 400 метра спускал лодката назад с носа, насочен срещу течението и при пълна мощност на мотора в противовес. "Обърнеше ли ни течението с носа надолу, тръгвахме с 200 и нямаше управляване. Щяхме да се забием в някой кол, да спука лодката и ние нямаше да оцелеем. Образуваха се такива вълни, че като подхвърли лодката, целият двигател излизаше над водата", връща се в кошмара Венцислав.

Изведнъж моторът угасва, оказва се, че водата е отнесла маркучите от капковото напояване на бостан и те са се увили около перката. "Реката ни понесе. Казах на водолазите да се хващат за клоните на дърветата. Водата беше толкова висока, че карах буквално в короните", допълва той. Успява да освободи витлото и да запали мотора отново. Свири със свирка, за да ги чуе бедстващия Дани. Връща газта на лодката и го чуват да вика. "Над него имаше две огромни дървета, затлачени с трупи, носени от водата, и като изпращяха тези дървета, чак пушек излезе от тях.", разказва Венцислав.

Повече от час продължава борбата на гумената лодка със стихията. С повече късмет, успяват да спасят момчето и благополучно да стигнат на брега. Младежът вече благодарил на спасителя си в социалните мрежи. От местната власт обмислят награди, но Венци е категоричен: "Аз моята награда съм си я взел - синът ми беше там и видя какво трябва да прави и какво да не прави".