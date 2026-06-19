Радев се срещна със Зеленски в Брюксел, Украйна ни предлага дронове

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България няма да възпрепятства процеса на започване на преговори на Украйна за присъединяване към ЕС, подчерта българският премиер

Последната официална среща между двамата беше през 2023 г., когато Радев беше още президент

Премиерът Румен Радев се видя за разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. Украинският президент е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Двамата говориха за ключовата роля на България в гарантирането на енергийната сигурност в региона, както и за доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия.

Премиерът и украинският президент обсъдиха и потенциално партниране в индустрията, както и трансфер на технологии и дронове към България.

В социалната мрежа X украинският президент написа, че е предложил на страната ни споразумение за сътрудничество в областта на дроновете.

Радев пък подчерта, че България няма да възпрепятства процеса на започване на преговори на Украйна за присъединяване към ЕС.

Миналата седмица България обяви, че спира военната помощ за Украйна от въоръжението на българската армия. Той аргументира позицията си, че е време за мирни преговори и ЕС трябва да ги поведе. В четвъртък в Брюксел българският премиер обяви, че ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия. Той призова религията и политиката да не се смесват по повод искането на ЕС патриарх Кирил също да бъде санкциониран заради подкрепата му за руската агресия срещу Украйна.

Последната официална среща между Радев и Зеленски беше през юли 2023 г., докато Радев беше президент. Тогава украинският президент бе на официална визита у нас.

На 6 юли 2023 г. срещата между двамата тогава държавни глави предизвика сериозен политически и обществен отзвук у нас заради разделението по темата за военната помощ за Украйна. Тогава Радев ясно заяви, че не приема предоставянето на боеприпаси, особено от резервите на българската армия.

"Продължавам да твърдя, че този конфликт няма военно решение и все повече и повече оръжие трудно води до това решение", каза тогава Радев.

"Не подкрепяте оръжия за Украйна, за да не отслабне вашата армия или не подкрепяте усилването на Украйна?", този въпрос зададе президентът на Украйна Володимир Зеленски през юли 2023 г.

При тогавашната визита Зеленски все пак благодари на България за помощта й към Украйна и нарече страната ни "защитник".