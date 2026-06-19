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Вариант 1 ще решават седмокласниците на матурата по математика

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Седмокласници преди първата матура СНИМКА: Николай Литов

Вариант 1 беше изтеглен тази сутрин за матурата по математика на седмокласниците. Над 110 хиляди деца от 7 и 10 клас ще се явят на изпит днес по предмета. 

Изпитът за седми клас е от две части по 90 минути. Тази година времето е удължено с 15 минути. 

Десетокласниците пък ще имат 120 минути. Техният изпит също е по-дълъг тази година, но ще има и въпроси по природни науки. 

Изпитът за десети клас започва в 8 ч., а този за седми - в 9 ч. 

В сряда учениците от седми и десети клас се явиха на изпита по български език и литература. Тогава им се падна разказът "Въпрос №18" на съвременния автор Христо Раянов. Седмокласниците трябваше да го преразкажат от името на героя Асен. 

Задачата, по която трябваше да се формулира теза или антитеза, пък беше от разказа "Косачи" на Елин Пелин. Учениците трябваше с няколко изречения да обяснят какво внушават думите на Лазо към Благолажа: "Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?".

Седмокласници преди първата матура СНИМКА: Николай Литов

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