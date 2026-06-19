Министър Найденов: Съдебната система не може повече да работи с изтекли мандати

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Българската съдебна система не може повече да функционира с органи с отдавна изтекли мандати. Това написа във фейсбук профила си министърът на правосъдието Николай Найденов.

Той е доволен, че е постигнато съгласие по текстовете от Закона за съдебната власт, които ще позволят да започне процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към ВСС.

Въпросът къде и как да се извърши гласуването за нов състав на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите, и как ще бъдат определени избирателните комисии, предизвика разгорещен дебат в правната комисия в Народното събрание.

Ето какво още написа правосъдният министър:

По време на обсъжданията бяха направени и редица други предложения, които засягат важни въпроси за функционирането на съдебната система. Част от тях са свързани с кариерното развитие на магистратите, правомощията на административните ръководители и организацията на работа в органите на съдебната власт.

Това са важни теми. Те обаче изискват по-задълбочено обсъждане с професионалната общност и достатъчно време за качествена законодателна работа.

Поради тази причина решението беше сега да се съсредоточим върху най-неотложната задача – създаването на условия за избор на нов Висш съдебен съвет и нов Инспекторат към ВСС.

Поемам ангажимент предложенията, които бяха оттеглени или останаха извън настоящия законопроект, да бъдат допълнително преработени и внесени по надлежния ред чрез Министерския съвет.

Сред тях са текстове, свързани с вътрешните процедури в съдебната система, сред които тези за кариерно израстване.

Днешното решение не приключва дебата за съдебната реформа. То е необходима първа стъпка към решаването на един дълго отлаган проблем.

Работата по останалите важни промени продължава.