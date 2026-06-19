Високи тротоари "зазидаха" гаражи и входни врати на софийска улица

Високи тротоари, направени по време на ремонт, зазидаха гаражи и входни врати на къщите на софийската улица "Справедливост" в кв. "Модерно предградие", показа Би Ти Ви.

"40-50 см е височината на стъпалото, която се е получила, за да изляза на улицата, едва си вдигам крака", каза една от жените, чиято къща е там. Същевременно показа и гаража си, чиято врата не може да бъде отворена заради новия тротоар, който на практика я е зазидал. Дори да бъде отворена, колата вътре не може да бъде изкарана, затова и стои от няколко месеца неизползвана, обясни жената.

Десетки хора, които живеят там, се събраха пред камерата, за да разкажат за неволите си. Реално те започват през март, когато е началото на ремонта, чрез който трябва да бъде положена канализация.

"Нарушения не са констатирани, ремонтът се изпълнява по проект", заяви обаче кметът на район "Връбница" Румен Костадинов. По думите му "зазиждането" се е получило, тъй като улицата трябвало да се строи под наклон, за да не влиза после водата по къщите на хората.

Според него живущите там са едва ли не виновни, тъй като, когато са си строили къщите, не се били съобразили с нивелетния план. Кметът твърди, че гаражът, който вече не може да бъде ползван, бил отчужден преди 8 години. Вече бил общинска собственост и кметът не знаел защо не е бутнат досега. Пред камерата обясни, че и сигнал в общината не е получаван, както твърди потърпевшата.

Тя обаче показа входящ номер от жалбата си и попита: Ние какво представляваме за вас, мравки?

Той отвърна, че проблемът бил как са строили навремето и дали е било законно. Събралите се хора обясниха обаче, че в момента, докато се прави ремонт на улицата, липсва строителен надзор.