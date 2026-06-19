ГЕРБ за санкциите срещу руския патриарх: Никой не наказва православието

България трябва да има независима външна политика, но не да "дебнене в засада кога да кажеш "не" на съюзниците си, за да изглеждаш независим"

Защитата на руския патриарх Кирил не е национален интерес. Нито една зряла държава не определя международното си поведение според благодарности от XIX в. Това каза от парламентарната трибуна бившият външен министър Даниел Митов, който прочете декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. И критикува българското правителство за анонсираното вето срещу последния пакет санкции срещу Русия и по-точно - срещу включването на руския патриарх Кирил.

„Нека не смесваме политиката с религията. В София казах, че времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че засяга културата и спорта, а сега остава да обхване и религията. Да, ще наложим вето", заяви вчера премиерът Румен Радев в Брюксел.

В сряда министърът на външните работи Велислава Петрова също обяви, че страната ни е срещу част от санкциите, включително и такива за "Лукойл". Тя обяви мерките срещу патриарха като "контрапродуктивни, защото създават среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, че Европа има вмешателство в църковни дела".

Според Митов обаче спорът само на пръв поглед е за руския патриарх, но всъщност е за нещо по-голямо - за мястото ни в Европа, отношението ни към войната и собствената ни история.

"Правителството се опитва да представи този сблъсък като политически и внушава, че ЕС санкционира православието. Никой не санкционира православната вяра или руската православна църква", настоя Митов. Според него се осъжда ролята на конкретен човек, който използва обществения си авторитет, за да оправдава поведението на Путин. Той подчерта, че един духовен водач е избрал "да е активен участник в геополитическия конфликт и използва влиянието си не за помирение, а за оправдание на агресия".

Митов цитира и изказване на Радев от времето, в което все още беше президент: Патриарх Кирил дойде като духовен водач, а избра да си тръгне като политик.

Цитатът е от 2018 г., когато при посещение у нас стана ясно, че главата на руската православна църква е държал тон как страната ни оценява приноса на Русия в Руско-турската война.

Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет, настоя Митов. От ГЕРБ са възмутени и от обясненията, че руското православие има принос за освобождението на България и това трябва да се отчете и относно санкциите.

Митов подчерта, че от Освобождението до днес са изминали почти 150 г. Днешната българска държава не съществува, за да обслужва исторически митове, независимо откъде идват те, а за да защитава интересите на българските граждани тук и сега, добави депутатът.

"България почита паметта на загиналите в Руско-турската война, България не страда от политическа амнезия, но благодарността към мъртвите не означава политическо подчинение към живите", настоя бившият министър. И напомни, че след Освобождението младото българско княжество дълго е плащало на Русия.

Той поиска да знае къде е българският интерес в изключването на руския патриарх от санкциите. Добави, че ГЕРБ са съгласни за защитата на икономическите интереси на страната, но попита защо "към тези легитимни икономическия аргументи се добавя и защита на руската политическа пропаганда".

Митов отбеляза, че напоследък често се говори, че България трябва да има независима външна политика, но това не е "дебненето в засада кога да кажеш "не" на съюзниците си, за да изглеждаш независим".

"Аргументите на правителството се разпадат, защото защитата на руския патриарх Кирил не прави България по-богата, влиятелна и конкурентоспособна, не укрепва сигурността на Черноморския регион, а създава впечатлението, че когато Европа се опитва да ограничи руското влияние, България застава до Русия", каза Митов. И подчерта, че българската история не трябва да се използва за оправдаване на съвременните политически зависимости, а православието не може да се използва за оправдание на геополитическа пропаганда.

Междувременно в парламентарните кулоари Цончо Ганев от "Възраждане" подкрепи правителството.

"Изключително правилно е да се наложи вето руският патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси, икономическите ни интереси, правителството казва, че няма да налага за това вето. Реално правителството ще подкрепи санкциите по отношение на икономиката ни, правителството ще подкрепи и не налага вето за 90 милиарда евро, които се дават за заем", коментира той.