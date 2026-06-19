Мъжът, опитал да задигне кола на полицай с дете в нея, обрал вендинг автомат в София (Видео)

Мъж отвори и обра веднинг машина в София. Това показва видео във фейсбук. На кадрите се вижда как маскиран мъж, използва метален прът, за да отвори автомат за напитки посред бял ден. След това прибира оборота в раницата си. Според описанието под клипа това се случва в столичния квартал "Изток", а мъжът се издирва.

Мъжът се оказа същият, който по-рано тази седмица беше задържан след зрелищно преследване в София. Според разследващите той е направил опит за кражба от обект в Борисовата градина, но бил забелязан от собственика, който го подгонил. При бягството си рецидивистът първо нахлул в автомобил на жена и ѝ наредил да потегли, а след това се качил в друга кола, на седалката до шофьора, без да очаква, че той е полицай. В автомобила се намирала и 7-годишната дъщеря на служителя на реда. Въпреки заплахата и нареждането да тръгва той не се стреснал, а излязъл от колата. Извадил служебното си оръжие и полицейската карта. Докато го правел, бандитът се метнал на шофьорската седалка и опитал да тръгне. Вероятно заради стреса, че е полицай, спрял на сантиметри от него.

През това време пристигнал и гонилият го собственик на обекта в Борисовата градина и двамата успели да задържат рецидивиста.

Свидетели разказват, че момичето запазило самообладание по време на инцидента и се държало изключително спокойно. От полицията обясниха, че мъжът е буйствал, затова се наложило да ползват спрей, за да го задържат. При обиска у него са открити малки количества марихуана и амфетамин, подозренията са, че е бил дрогиран и затова не е бил адекватен.

Прокуратурата го е обвинила за 4 престъпления. Те са за принуда, кражба на кола със заплаха, заплаха за убийство и каране дрогиран. Той вече е лежал в затвора за кражби, наркотици дори и за нарушаване на половата неприкосновеност на други лица. Докато е бил в ареста преди време, посегнал сексуално на съкилийник.