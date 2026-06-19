Евтин ток и развитието ни като енергиен лидер е целта на "Прогресивна България"

ДБ поиска трансплантациите да станат национален приоритет

С декларация, посветена на Деня на енергетика започна днешния парламентарен ден. Енергетиката е гръбнакът на модерната икономика, заяви в декларация от името на "Прогресивна България" Валентин Петров. "Енергетиката е национален приоритет, нашата цел е ясна - евтина и сигурна електроенергия за българските домакинства и икономика, развитие на България като регионален енергиен лидер и изграждането на модерна и надеждна инфраструктура. България трябва да съхрани и развива своите стратегически енергийни активи, да инвестира в иновации и съхранение на енергия, и дигитализация на системите за управление", заяви депутатът.

"Преходът към нови технологии няма да е за сметка на работещите в сектора", увери Петров. Според ПБ държавата е длъжна да осигури условия за привличане и задържане на млади специалисти и достойно заплащане в сектора. България има нужда от силна енергетика, каза депутатът.

Втората декларация, изчетена от бившият външен министър Даниел Митов от ГЕРБ пък бе посветена на санкциите срещу руския патриарх Кирил.

Катя Панева от ДБ пък излезе на трибуната, за да обърне внимание на трансплантациите в България. Тя посочи, че над 800 български граждани очакват трансплантация в момента. "България продължава да е държавата в ЕС с най-нисък брой донорски сит и трансплантации. През 2023 г. в страната са осъществени 22 донорски ситуации, през 2024 г. - 16, а през 2025 г. - едва 13", посочи тя. Според нея това показва, че наличният потенциал не се използва достатъчно, макар страната да разполага със специалисти и финансов ресурс.

"Донорството не може да бъде оставено на случайността. Необходима е ясна национална стратегия, която да обединява лечебни заведения, координатори по донорство и държавни институции около една обща цел - всяка потенциална възможност за спасяване на човек да се реализира навреме", каза депутатката.

Панева напомни, че днес България ще бъде представена на европейските игри за трансплантирани от 16 състезатели, които са олицетворение на сила борбеност и дъх. Тя напомни че имаме невероятни трансплантирани атлети, стъпвали на спортните върхове, даде и примери за успехи на наши състезатели като Георги Пеев.

На състезанията днес най-малкият български участник е на 12 г., а най-възрастният - на 60 г. 10 от 16-те участници са получили трансплантациите си извън България.

Последната за днес декларация бе изчетена от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който напомни, че точно преди една година бе подписан двустранният протокол с Гърция, "с който отстъпихме за още 2 г. управлението на водите на р. Арда". Нито една държава не търгува своите води по този начин, настоя той. Костадинов напомни и познатите им тези за това как България дава води на друга държава по-изгодно, отколкото на собствените си граждани.