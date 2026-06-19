В Стара Загора продължават борбата с нашествието от пеперуди

От общината съветват: Без паника, явлението е безопасно и временно

Заради нашествието на пеперуди през последните дни в Стара Загора се наложи общината да вземе допълнителни мерки. Те бяха обсъдени на среща, която секретарят на общината Николай Диков свика с представители на пет институции, сред които и от Тракийския университет и РИОСВ, както и на бизнеса, за да бъдат координирани усилията на всички за ограничаване на разпространението на насекомите.

По-рано специалисти казаха, че пеперудите са от вида Гамозначна нощенка (Autographa gamma). Насекомите са досадни с бързия си летеж на ята, но са безопасни за хората. Появата им не е ново явление. Учени от университета я описват като цикличен природен феномен, а не като екологична катастрофа. Те обясняват свръх популацията с два фактора: масивна миграция на насекоми от Северна Африка и изключително благоприятната среда – влага и дълъг цъфтеж на липите в града през тази година.

По време на срещата стана ясно, че дискомфортното пеперудено явление има временен характер. Жизненият цикъл на тези пеперуди е кратък и популацията ще затихне в близките седмици, особено и след третирането с биоциди.

От същото нашествие се оплакаха и от други градове, включително и от Сливен.

На срещата бе отчетено, че вече взетите мерки срещу нашествието са адекватни и навременни. Допълнителното и масирано пръскане по график продължава. Местната власт разшири обхвата на редовната си лятна дезинсекция. Провеждат се извънредни нощни обработки по график във всички квартали. Пръскането е насочено към засягане на ларвите на нощенката в почвата, за да се спре следващата вълна. Използваните сертифицирани препарати са одобрени от Министерството на здравеопазването. Те са напълно безопасни за хората и животните.

От ръководството на общината казаха още, че разбират притесненията на гражданите, но както и специалистите уверяват: "Няма място за паника, нека не изпадаме в крайности, става въпрос за естествен цикъл, а гъсениците на нощенката са вредител по растенията - зеленчуците, не по хората".

От община Стара Загора са убедени, че добрата информираност, предприетите мерки с подходящи препарати и мониторинг на процеса са гаранция за овладяване на ситуацията. Основна препоръка остава да се косят тревните площи.