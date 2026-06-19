Пътуващ музей на куклите и автомобилен фест радват търновци край "Конниците"

Атрактивни събития ще забавляват малки и големи тази събота – 20 юни, край Паметника на Асеневци и Художествената галерия „Борис Денев" във Велико Търново. Детски куклен театър с няколко постановки, пътуващ музей и автомобилен фест на легендарната британска марка Jaguar ще има на "Конниците" в емблематичната част на старата столица, с което градът отново доказва, че може да привлича и умело да съчетава различни по своя характер събития.

В 11 ч. на сцената „Арт лято" пред Художествената галерия „Борис Денев" започва детският спектакъл „Чудните готвачи" на Държавен куклен театър-Варна. Час по-късно програмата продължава със „Свободата на усмивките" на Театрална компания SOULMADE – Пловдив. А в 12:30ч. в подножието на галерията и на паметника на Асеневци ще пристигне Пътуващ музей на куклите, за да оживее пред малчуганите историята на приказката „Дядовата ръкавичка". Всичко това е част от Международния фестивал „Лято, кукли и приятели", който се организира всеки ваканционен сезон от Театър „ВЕСЕЛ" с подкрепата на Община Велико Търново.

Докато децата се забавляват в света на приказните герои, техните родители могат да се докоснат до класически и съвременни автомобили. От 13 до 17ч. в района на „Боруна" ще се състои първото за старопрестолния град издание на Jaguar Fest.

Финал на разнообразната програма в съботния ден отново е постановката „Дядовата ръкавичка" в 17:30ч. Входът за всички събития е свободен.