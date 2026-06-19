Дърводелски цех горя край Пловдив, 5 екипа гасиха

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Унищожена е покривна конструкция около 200 кв. м, в която е имало готова продукция

Дърводелски цех пламна край пловдивското село Ягодово и пет екипа се бориха с пламъците, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението.

Инцидентът е станал вчера в 9,33 часа.

Унищожена е покривна конструкция около 200 кв. м, в която е имало готова продукция, както и намиращите се в нея изделия.

През изминалото денонощие екипите на пожарната в Пловдив са реагирали на 22 сигнала за произшествия на територията на областта. Най-много са били свързани с отстраняване на паднали дървета и клони, аварийни дейности и оказване на съдействие при различни инциденти.

Потушени са пожари, тръгнали от сухи треви, отпадъци и леки конструкции, както и на пламъци в отсек на лек автомобил в Карлово.

Сигнали са отработени както в Пловдив, така и в районите на Карлово, Стамболийски, Раковски, Садово и Първомай. В повечето случаи за овладяване на произшествията е бил необходим по един противопожарен автомобил.