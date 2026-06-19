Заради ветото над руските санкции ДБ сравниха Радев с Виктор Орбан

Нека религията не се използва за политически цели, настоя Божидар Божанов

България започва да влиза в ролята на Орбанова Унгария. Президентът Румен Радев заема позиция, сходна с тази, която години наред отстояваше Виктор Орбан, блокирайки европейски санкции срещу Русия, включително мерките срещу руския патриарх Кирил. Сега ние поемаме тази щафета.

Този коментар направи в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Думите му са в отговор на позицията на премиера, който вчера обяви, че страната ни ще наложи вето на последния пакет санкции срещу Русия. Българските власти вече се обявиха срещу мерките, насочени към руския патриарх Кирил, както и тези срещу "Лукойл".

ДБ са категорични, че позицията на управляващите е стратегическа грешка и носи риск страната да изпадне в политическа изолация в ЕС. "Унгария дълго време беше в тежка изолация заради подобни действия. В момент, когато Европа взема ключови решения за своята сигурност и отбрана, България не може да си позволи да остане встрани", заяви Божанов.

По-рано днес и ГЕРБ излязоха на парламентарната трибуна с нарочна декларация срещу защитата за руския патриарх. Също като тях и ДБ смятат, че въпросът не е религиозен, а политически. „Гърция и Румъния също са православни държави, но не заемат подобна позиция. Затова нека религията не се използва за политически цели", настоя Божанов.