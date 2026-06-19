Община Русе отбелязва Деня на река Дунав с концерт на Прея

Харизматичната Прея ще зарадва своите русенски фенове с концерт на кея на 29 юни /понеделник/ от 21 часа. Събитието се организира от Община Русе и е по случай Международния ден на река Дунав, който се отбелязва на тази дата.

Известна със своето емблематично поп, R&B и афро-соул звучене, тя ще изпълни както най-обичаните си хитове, така и парчета от новия си албум „LAVA", в който смело преплита модерна музика с български фолклорни мотиви, съобщиха от общината.

Събитието ще предложи гореща музикална програма, както и множество изненади за публиката, а входът е свободен.

Международният ден на Дунав се отбелязва във връзка с подписаната през 1994 г. Международната конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на реката. Оттогава всички 14 държави в дунавския басейн празнуват заедно, а Русе традиционно отбелязва датата с богата програма.

Тази година през почивните дни (27 и 28 юни) в чест на празника пространството на кея ще се оживи от множество и разнообразни събития, организирани от Общинската фондация „Русе – град на свободния дух", ОП „Русе Арт", както и неправителствени организации. Входът за тях също е свободен.

Държавна опера – Русе също е подготвила празнично събитие - симфоничен концерт в зала "Филхармония" на 29 юни от 20:30 часа под дигирентството на Укки Сачедина.