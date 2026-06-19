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Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Добрич

Дияна Райнова

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Снимка: Pixabay

Автобус блъсна жена на пешеходна пътека на булевард „Добруджа" в Добрич, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин в 8:20 ч.  Пострадалата е откарана в болницата в Добрич, като е била контактна, но все още няма информация за състоянието ѝ.

Общо 33 души са ранени при 24 тежки произшествия в страната за последните 24 часа, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца при 419 тежки катастрофи са загинали 28 души, а 545 са ранени. От началото на годината при 2752 катастрофи са загинали 199, а 3425 са ранени.

Снимка: Pixabay

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