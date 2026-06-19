Двама се биха пред игрална зала в Сандански, единият е бил дрогиран

Двама мъже се биха пред игрална зала в Сандански, съобщиха от полицията.

Около 01:27 часа в петък на тел. 112 е получен сигнал, че пред игрална зала в гр. Сандански е възникнал скандал между двама мъже, при който 36-годишен санданчанин е нанесъл повърхностни порезни рани в областта на лицето, гръдния кош, дясната ръка и левия крак на 22-годишен негов съгражданин.

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Петрич без опасност за живота. Извършителят на деянието е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Направена му е проба с техническо средство за употреба на наркотик, която е отчела положителен резултат. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

През изминалата нощ в РУ Кюстендил пък е постъпил сигнал за пострадал 36-годишен мъж на ул. „Витоша" в града. Нанесен му е в гръб удар с твърд предмет от неизвестно лице. Оказана му е медицинска помощ в местната болница – с две разкъсно-контузни рани е. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.