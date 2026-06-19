С 463 хил. евро върнаха лекари и IT специалисти от Великобритания и Германия

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463 хил. евро са дадени досега на 1844 емигранти, които са се завърнали у нас. Това са предимно висококвалифицирани кадри, като учители, лекари и IT специалисти, който са се възползвали от мярката "Избирам България".

Основната цел на европейската програма е привличането на хора с висока експертиза.

От помощта са се възползвали и софтуерни специалисти, счетоводители, банкови служители и инженери, но е значителен и броят на хората, които работят в строителството и промишлеността.

Програмата дава различни стимули - помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване, за транспорт от и до работното място. За членовете на семейството, които не са български граждани, са осигурени обучения по български език.

Изплащат се и 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който участникът е нает, но след 6 месеца заетост. След първата година работа в България финансовият стимул е 50% от шест средни работни заплати за съответния сектор.

Половината от средствата - 232 844 евро, са платени на 315 души като еднократни стимули след първите шест месеца заетост в България.

За настаняване са платени 164 296 евро, а за преместване на покъщнина - 45 984 евро. Разходите за транспорт от и до работното място са 20 188 евро. Подадени са и 168 заявления за обучение по български език.

По програмата кандидатстваха 4142 участници, а одобрените кандидати са 1884 - двойно повече от предварителните прогнози. Неодобрените заявления са заради дублиране в подаването или не покриват критериите.

Над 1500 от одобрените кандидати са на възраст между 30 и 40 г. Има и българи, които са се завърнали от САЩ, Канада, Австралия, Япония, Китай, Обединените арабски емирства и Южна Африка.

Те предпочитат София и Пловдив, но голяма част от хората са избрали и градове извън големите икономически центрове, като Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Разград, Силистра, Хасково, Кърджали и Пазарджик.