Агенцията по храните започва масови проверки в детските градини и училища

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко" и „Училищен плод" на територията на цялата страна. Кампанията ще стартира в понеделник и ще обхване както доставчиците, така и продуктите, предоставяни по двете програми, съобщиха от Агенцията.

Основната цел на проверките е да се гарантира, че децата в детските градини получават безопасни и качествени храни, които отговарят на изискванията на схемите „Училищно мляко" и „Училищен плод".

В рамките на контролната кампания инспекторите ще проследяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Предвижда се също вземане на проби, които ще бъдат подложени на лабораторни анализи.

От БАБХ подчертават, че ще продължат да упражняват строг контрол върху изпълнението на двете схеми с цел защита на здравето на децата и гарантиране на безопасността на предлаганите храни.

Вчера от агенцията съобщиха, че при проверки на вносно сурово мляко близо 24% от изследваните проби са показали наличие на соматични клетки – показател, който може да е индикатор за недостатъчна хигиена при добива или транспортирането на млякото. Данните бяха оповестени от изпълнителния директор на БАБХ проф. Светла Янчева по време на посещение на ГКПП „Капитан Андреево".

По думите на проф. Янчева резултатите са част от текущия контрол върху вносното сурово мляко, предназначено за преработка в страната, като качеството на отделните доставки се различава и варира при различните пратки.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че ще бъдат извършени последващи проверки по цялата производствена верига, за да се установят причините за отклоненията в качествените показатели.