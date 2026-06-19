Пореден надпис с името на Херакъл откриха на Хераклия Синтика

Още един надпис с името на Херакъл Кинагид (Ловеца) излезе при разкопките в античния град Хераклея Синтика край Петрич, съобщиха от Археология Булгарика. Археолозите, водени от проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ - БАН) се натъкнаха на надписа, като този път думите са гравирани върху голяма каменна чаша, за съжаление не изцяло запазена. Под текста обаче достатъчно ясно се вижда щит, характерен за древните македони; срещу него се разпознава и част от глава на кон или глиган.

Чашата е открита близо до жертвеника, върху който бе разчетен надписът „Антигон – на Херакъл Кинагид..." и е синхронна с него. Вероятно е използвана за ритуалите в храма, посветен на митичния герой.

Преди дни бе открит друг надпис, който потвърди хипотезата на археолозите, че проучваната от миналата година сграда източно от централния площад на Хераклея Синтика е храм на Херакъл. Гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Климент Охридски") преведе от старогръцки текста, който гласи: „Антигон – на Херакъл Кинагид (Ловеца)..." Вероятно каменният надпис е част от жертвеник, стоял в преддверието на храма.

„Този аспект на култа към Херакъл - като ловец и покровител на ловците, е бил популярен в древна Македония от ІV в. пр. Хр. до ІІ в. сл. Хр. – коментира проф. Вагалински. – Както знаем, македонските царе са извеждали своето потекло от Херакъл, а и обичали лова. Подходящи територии са били определяни за ловни резервати и охранявани като такива дори по време на война."

Светилище на Херакъл Ловеца е открито и в Бероя (днес Верия, Централна Македония, Гърция). То датира от втората половина на ІV в. пр. Хр