Любомир Николов: Стопаните на пътищата да ги оправят или ще ги дадем на прокуратурата

Спират тировете над 12 тона в пиковите часове

41 са спрените гонки в страната

52 хиляди глобени шофьори за 10 дни

МВР изпраща писма на стопаните на пътищата в страната с проблемите по тях и ако не бъдат предприети мерки по техните ремонти, вътрешното ведомство ще подаде сигнали до прокуратурата. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов по повод мерките за намаляване на катастрофите с ранени и загинали.

До стопаните на пътищата били изпращани хиляди писма. Ако шосетата са в добро състояние, това значително ще намали катастрофите с пострадали или загинали, обясниха от МВР. Докато не приключат ремонтите на АМ "Тракия" пък в пиковите часове МВР ще ограничава двинението на тировете над 12 тона.

Тъй като идва летният сезон и се очаква пътуванията да се засилят, Николов се срещнал с всички областни директори на полицията в страната. Поискал от тях да набележат местата с концентрация на катастрофи, участъците, където се провеждат гонки и дрифтове и са се вземат съответните мерки. От началото на акцията срещу нелегалните състезания вече имало спрени 41 такива. Санкциите за участие в дрифт например е евровата равностойност на 3000 лева, 12 месеца без книжка и спиране на колата от движение за 3 месеца, обясни Лъчезар Близнаков от Пътна полиция.

Той посочи, че целта е полицията да бъде видима, а Николов добави, че се разчита на сигнали на граждани, за да се спрат гонки в малките часове на нощта по улиците на градовете. След това е късно, защото може да има пострадали или жертви, добави Николов.

От 8 юни до вчера - за 10 дни, МВР проверило 125 000 коли, а санкциите за най-различни нарушения са повече от 52 000. Засечените да карат пияни, дрогирани или да откажат тест са 448. Днес започва и европейска акция, в която 24 часа ще се следи да не се шофира под въздействието на упойващи вещества или алкохол.

От МВР все по-често засичали шофьори с изчерпани контролни точки. Затова призоваха шофьорите да карат внимателно, за да не се окаже, че една година ще са без книжка.

Вчера приключила и акцията срещу дрогата, която също помагала в пътната безопасност. Били заловени 2300 души за притежание и разпространение на дрога