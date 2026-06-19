Община Несебър с престижно отличие за развитието на соицалинте услуги

Кметът Николай Димитров: Те са отговорност към хората и стремеж към осигуряване на достоен живот на всеки наш съгражданин

Община Несебър бе удостоена с престижно отличие за значим принос, активни партньорства и политики за развитието на социалните услуги. Наградата е присъдена от Националния алианс за социална отговорност (НАСО) – представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).

„Това отличие е признание за дългогодишната политика на Община Несебър, насочена към развитието на съвременни, достъпни и качествени социални услуги. За нас социалната грижа не е само административен ангажимент, а отговорност към хората и стремеж да осигурим достойни условия за живот на всеки наш съгражданин. Продължаваме партньорството си с държавните и неправителствените институции за разширяване на социалната подкрепа, насочена в полза на най-уязвимите групи от населението", заяви кметът на Община Несебър Николай Димитров.

Признанието бе обявено по време на Националния форум на социалните услуги, който се проведе край Варна. Мащабното събитие бе организирано от НАСО в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

Полученото отличие затвърждава позицията на Община Несебър като активен и отговорен партньор в развитието на социалната политика и е стимул за продължаване на усилията в подкрепа на хората, които се нуждаят от грижа и помощ.