Николай Денков: Радев подмени българския национален интерес с чужд

Показахме, че не сме надеждни европейци, каза той

С ветото срещу последните санкции, които ЕС готви срещу Русия премиерът Румен Радев е подменил българския национален интерес с чужд интерес и вредата ще е за България.

Това е становището на зам.-председателя на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков. В парламентарните кулоари бившият премиер се възмути от защитата, която българското правителство оказва на руския патриарх Кирил - заради него Радев и външната министърка Велислава Петрова изразиха резерви към санкциите.

С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори и това ще има сериозни политически и икономически последствия, предупреди Денков.

"Лицето, което той защитава освен с духовния си сан е известен и с това, че е бивш полковник от руските тайни служби. Това лице (руският патриарх Кирил - б.р.) не просто подкрепя, а насърчава войната, която започна преди 4 г. срещу братска православна Украйна. Тази война е против човечността, против християнските принципи и против интересите на всички, които страдат от тази война, включително и България", настоя депутатът.

От ПП са категорични, че войната трябва да спре веднага и да се възстанови международния ред. "Русия трябва да седне на масата на преговорите. Видяхме, че Украйна е готова, имаше призиви към президента Путин, но той отказва да преговаря. С тази позиция Радев пред целия свят тръгна по пътя на Орбан", добави той.

Денков натърти, че голяма част от европейските средства, които очакваме са свързани и с подкрепата ни към общите европейски политики. "Намесването на "Лукойл" е много интересно. Той е с дерогация и разрешение да работи от страна на САЩ и Великобритания. Отцепвайки се от общите европейски и евроатлантически политики България увеличава риска тази дерогация да бъде премахната", предупреди депутатът. Показахме, че не сме надеждни европейци, каза той.

На твърденията на властта, че с подобни решения се показва "гръбнак", Денков каза:

Между приказки и действия има огромна разлика. Тя се вижда в последствията. Какъв е гръбнакът, когато се заканиш на американския президент, че ако не махне самолетите си, ще има някакви проблеми? Това не е гръбнак, а изключително лоша преценка как работи дипломацията и външната политика.