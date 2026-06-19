Ограбиха физкултурен салон в град Омуртаг, задигат волейболни екипи и топки

Преди около 5 години във физкултурен салон на гимназия в Пазарджик беше открита цяла ракиджийница

За времето от 16.06.2026 г. до 9 часа на 18.06.20226 г. през отворен прозорец е било проникнато в складово помещение на физкултурния салон на основно училище в град Омуртаг, откъдето е извършена кражба на външни батерии, помпи за въздух, волейболни екипи и топки, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. От там поясняват, че в момента в училището се извършва ремонт на сградата и в нея не са се провеждат учебни занятия. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 194, ал. 1 по описа на управлението.

Проверка на "24 часа" показа, че темата за физкултурните салони на училищата често попада в медиите, най-вече при ново строителство. Публикация на вестника от 2021 г. показва темата и в друга светлина. В нея се разказва как ракиджийница е била открита в действаща гимназия в Пазарджик. Това е станало по време на мащабна операция в региона за производство и търговия с акцизни стоки. Инсталацията за дестилиране на високоградусов алкохол била монтирана в бивш физкултурен салон на училището.

Източници от разследването разкриха тогава пред "24 часа", че ракиджийницата е открита в гимназията по селско стопанство в града. От ръководството на учебното заведения заявили пред оперативните полицейски екипи, че ракиджийницата е за учебни цели. Нямал обяснение факта обаче, че в помещение, съседно на дестилерията, са намерени и 230 литра ракия без бандерол, а и нямало документи ракиджийницата и алкохола да са декларирани пред оторизираните институции. По-късно при претърсване в къщата на ръководно лице на гимназията, в близко до Пазарджик село, са намерени още 120 литра ракия без бандерол, пише вестникът.