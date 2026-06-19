Моторист е в тежко състояние, влязъл в насрещното и се блъснал в кола в Близнаци

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Мъж, управлявал мотоциклет „Сузуки“, пострада при катастрофа край разклона за хитринското село Близнаци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко след 15:00 ч. вчера, на десен завой на пътя Шумен – Силистра, край селото, той е навлязъл в лентата за насрещно движение, след което се е ударил в движещата се в нея кола.

За преглед в шуменската болница е откаран 26-годишният мотоциклетист от дуловското село Черник. Там е установено, че е с фрактури на ходилото и пръст на лявата ръка. Пострадалият е настанен за лечение в болницата.

Той и 37-годишният шофьор на лекия автомобил, който е от Дулово, са тествани за алкохол и наркотични вещества. Пробите им са отрицателни.