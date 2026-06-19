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Мотористите се събраха в центъра на София, протестират за застраховките (Видео, снимки)

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Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев

Мотористите се събраха в центъра на София на протест срещу поскъпването на застраховката "Гражданска отговорност". 

Протестът започна в 11 ч. на площад „Княз Александър I Батенберг". 95 мотоклуба се включиха в инициативата. 

Мотористите се събраха на протест в центъра на София Видео: Юлиян Савчев

Мотористите се събраха на протест в центъра на София Видео: Юлиян Савчев
От мото общността също така искат разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, защото голяма част от тях не използват моторите си през цялата година, а само през определени месеци.

В публична декларация, изпратена до Министерския съвет и медиите, организаторите посочват, че след месеци на жалби, обществени дебати, протести и сигнали до институциите решение на проблема няма.

В четвъртък Комисията по финансов надзор обяви, че започва работа по нов продукт - сезонна застраховка за мотори и кабриолети.

„Сезонната застраховка „Гражданска отговорност" ще създаде усещането за справедливост, защото чуваме и споделяме исканията на мотористите. Монетата обаче има две страни – цената да бъде справедлива и адекватна за потребителите, но от друга страна да има и защита на интереса на застрахованите лица чрез справедливи обезщетения", каза в четвъртък председателят на КФН Васил Големански.

Мотористите обаче настояват за конкретни мерки и ясни срокове за решаване на проблема. Организаторите подчертаха, че протестът не е срещу държавата, а срещу бездействието на институциите.

Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев
Мотористите се събраха на протест в центъра на София СНИМКА: Юлиян Савчев

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание