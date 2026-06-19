Министър Ивкова: Меджидиев е добър избор за Здравната каса

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"Аз съм работила изключително добре с д-р Меджидиев. Смятам, че е доста добър избор и е изключително отговорен човек."

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред "24 часа" след националната среща на местната и централната изпълнителна власт, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Това е първият коментар на Ивкова, след като „Прогресивна България" номинира д-р Меджидиев за втори подуправител на НЗОК. Той се оказа и единственият кандидат за свободния пост, след като изтече 5-дневният срок за предложения от парламентарните групи.

От „Демократична България" обаче се обявиха против кандидатурата.

"Номинацията на ПБ за Асен Меджидиев, който е бил началник на Мавров и който първи го е изпратил в Здравната каса като шеф на надзора е грешен ход. Знакът е: сменяме едното лице с другото лице от фасадата, но отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин", коментира в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

През юли 2025 г. парламентът прие промени в Закона за здравното осигуряване, с които се въведе втори подуправител в структурата на Националната здравноосигурителна каса. Действия за избора му обаче не бяха предприети и позицията остана свободна.

След година забавяне процедурата за избор на втори подуправител на НЗОК беше стартирана от „Прогресивна България". Това се случи няколко дни след политическото напрежение около ръководството на касата.

Депутатите на Радев поискаха оставката на управителя доц. Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров. Искания за освобождаването им дойдоха и от парламентарните групи на ДБ и ДПС.

След внесените проекторешения управителят на НЗОК Стефановски подаде оставка, а часове по-късно оставка подаде и проф. Мавров.

В интервю пред „24 часа" проф. Мавров отрече обвиненията и заяви, че ще търси справедливост за нанесените щети върху репутацията му по съдебен път.