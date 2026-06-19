МВР знае къде е Пепи Еврото, очаква при Европейска заповед за арест да го върнат у нас

Работещите по издирването на Петьо Петров-Пепи Еврото, имат ясни насоки къде е той. При издаване на Европейска заповед за арест очаквам той бързо да бъде задържан и доведен пред съда. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов по повод издирването на сочения за лобист в съдебната система бивш следовател.

Еврото бе издирван заради дело срещу него за документна измама и и документно престъпление. На първа инстанция обаче бе оправдан за първото престъпление, а за второто получи глоба в размер на 2500 евро. Затова съдът отмени Европейската му заповед за арест. Николов не даде подробности за това къде се намира Еврото, за да не се укрие и да осуети евентуалното си задържане.

Петров изчезна през май 2023 г. при опит да бъде арестуван в столичен ресторант. Тогава главен прокурор още беше Иван Гешев и срещу Еврото беше започнало разследване за корумпиране на магистрати и шантажирането им с компромати. По-късно то беше прекратено, но започна друго - за измама в особено големи размери. Това е случаят с 35-те кг злато и 500-те хиляди евро, иззети от бизнесмена Явор Златанов. Той бил в конфликт с баща си Илия Златанов. Вторият подавал сигнали срщу сина си, но никой не му обърнал внимание, докато не се обърнал за помощ към Пепи Еврото. По-късно иззетите злато и пари са върнати от двама специализирани прокурори на съпругата на Пепи Еврото. Така започва и историята с филма "Осемте джуджета", който освети бившия следовател като лобист в съдебната власт.