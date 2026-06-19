В Бургас ученици ще четат любими приказки в детските градини

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И това лято бургаски ученици ще могат да се включат в една от най-търсените летни инициативи на Община Бургас "Прочети ми приказка", която е насочена към детските градини.

Записването вече започна и ще е възможно до 30 юни. В програмата могат да се включат ученици от 7 до 11 клас.

Каките и батковците ще имат възможност да почетат на децата от забавачките любими приказки, ставайки посланици на любовта към книгите и четенето.

Чрез срещите с по-големите си приятели децата се докосват до вълшебния свят на приказките, развиват въображението си и обогатяват речниковия си запас, коментират от общината.

Програмата „Прочети ми приказка" се реализира успешно вече няколко поредни години и се радва на голям интерес и от учениците-доброволци, и от най-малките бургазлии.

Произведенията, които се четат, са съобразени с възрастта на децата и се подбират с помощта на педагогическите специалисти в детските градини.