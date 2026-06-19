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Над 100 пакета с фентанил иззе полицията от два имота в "Столипиново" (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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63-ма дилъри са задържани за месец в Пловдив и региона Снимка: МВР

Около 10 грама марихуана са конфискувани от частни адреси в Първомай и Раковски

100 пакетчета с опасния наркотик фентанил са иззели полицаи от Пловдив, съобщиха от МВР.

Спецакцията се провела в началото на месеца, а служителите на Шесто районно влезли в две къщи в пловдивския квартал. Там намерили фентанила и задържали двама мъже. С 30 дози със същото съдържане е бил арестуван и друг мъж в хода на операция на отдел "Криминална полиция".

Повече от 44 грама марихуана са открили разследващи от Пето районно при претърсване в апартамента на пловдивчанин в жк "Тракия". Друг жител на областния град пък бил заловен на територията на район "Северен" при опит да избегне проверка на полицаи от Трето районно и да се освободи от носения плик със зелена листна маса. Около 10 грама от същия наркотик са иззети и при специализирани проверки в частни адреси от служителите на реда в Първомай и Раковски.

От началото на юни до вчера в полицейските подразделения в Пловдив и региона са били задържани общо 63-ма извършители. Под наблюдение на прокуратурата са образувани 64 досъдебни производства. Сред конфискуваните високорискови вещества са около 5 кг марихуана, приблизително еднакви количества от над 15 грама фентанил и синтетични канабиноиди, както и известни дози кокаин, метамфетамин, клоназепам и екстази.

63-ма дилъри са задържани за месец в Пловдив и региона Снимка: МВР
Полицията в Пловдив иззе над 15 грама фентанил и синтетични канабиноиди, кокаин, метамфетамин, клоназепам и екстази.
63-ма дилъри са задържани за месец в Пловдив и региона Снимка: МВР
Полицията в Пловдив иззе над 15 грама фентанил и синтетични канабиноиди, кокаин, метамфетамин, клоназепам и екстази.
63-ма дилъри са задържани за месец в Пловдив и региона Снимка: МВР
Полицията в Пловдив иззе над 15 грама фентанил и синтетични канабиноиди, кокаин, метамфетамин, клоназепам и екстази.

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