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Оставиха в ареста 15-годишен, нападнал и обрал друг непълнолетен в София

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Софийският районен съд остави в ареста 15-годишен младеж, обвинен в грабеж и нападение над мъж в София, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Решението е взето по искане на прокуратурата, която настоя за най-тежката мярка за неотклонение спрямо непълнолетния Г.Б.

Според обвинението инцидентът е станал на 14 юни 2026 г. в столицата. Младежът е привлечен към наказателна отговорност за грабеж, при който е отнел чужда движима вещ от пострадалия К.П., като е използвал заплашване с думите: „Извади си парите от джоба и ми ги дай, иначе ще те набия!".

Освен това той е обвинен и за причиняване на средна телесна повреда, извършено в съучастие с друг непълнолетен. Двамата са нанесли множество удари с юмруци и ритници в областта на лицето, главата и тялото на пострадалия, вследствие на което са причинени счупване на носните костици, разкъсно-контузни рани и загуба на съзнание.

По данни от медицинската експертиза травмите са довели до разстройство на здравето, временно опасно за живота. Деянието е квалифицирано като извършено по хулигански подбуди на публично място.

Съдът е приел, че са налице достатъчно доказателства и основания за задържане под стража, предвид тежестта на обвиненията и обществената опасност на деянието. Разследването по случая продължава.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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