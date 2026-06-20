Кои са 5-те най-чести киберизмами и как сами да ги разкриете

Информирайте се, за да се защитите от фалшиви сайтове и да не им препращате данни, пароли и пари

Безпрецедентна кампания за SMS измами (smishing) заля потребителите на българските телекомуникационни оператори през първата половина на 2026 г. , която насочва към фалшиви уебсайтове - почти идентични копия на страниците на големи български институции. А жертвите се подвеждат, защото те са регистрирани със сходни интернет адреси.

Най-често текстовите съобщения са свързани с неплатени глоби за превишена скорост или пътни такси, но включват и подвеждащи известия за изтичащи оферти и доставки на пратки. Това, което отличава тази кампания от предишни подобни атаки, са нейният мащаб и високата степен на достоверност на фалшивите сайтове - тенденция, която до голяма степен се обяснява с все по-широкото използване на изкуствен интелект от измамниците.

Visa в сътрудничество с българските банки следи трансакциите, свързани с тези измамни сайтове, и предприема проактивни действия за блокиране на търговците, които стоят зад тях - уведомява обслужващите финансови институции и ограничава достъпа на измамниците до чувствителни данни и платежна информация.

Кои са петте най-често срещани киберизмами, с които човек може да се сблъска във всекидневието?

1. Фишинг (измамни имейли, които искат лични данни)

Фишингът най-често идва като имейл или съобщение от уж позната организация, което ви подканва спешно да потвърдите данни или да влезете в профила си. Целта е да въведете парола, данни от карта или друга чувствителна информация на фалшива страница.

Как да го разпознаем? Проверявайте подателя, тона и линка. Легитимните организации не изискват чувствителни данни чрез линк в имейл.

2. Смишинг (измамни SMS-и с линк или призив за действие)

Смишингът е фишинг чрез SMS. Съобщението обикновено изглежда като известие от банка, куриер или институция и разчита на бърза, импулсивна реакция.

Как да го разпознаем? Бъдете особено внимателни при спешни съобщения с линк. Не отваряйте линкове, ако имате съмнение.

3. Спуфинг (имитация на познат човек, номер или организация)

При спуфинга измамникът се представя за доверен източник - чрез имейл, телефонен номер или уеб адрес, който изглежда истински. Така се създава фалшиво усещане за сигурност.

Как да го разпознаем? Не се доверявайте само на видимото. При съмнение потърсете сами официалния контакт.

4. Скуатинг (фалшиви сайтове, които приличат на истинските)

Тук сайтът изглежда почти като оригиналния, но адресът му е леко променен. Разликата често е толкова малка, че остава незабелязана.

Как да го разпознаем? Проверявайте внимателно адреса и не въвеждайте данни в страници, отворени през случаен линк.

5. Скиминг (кражба на данни от карта при плащане)

Скимингът може да се случи както на банкомат или терминал, така и в онлайн страница за плащане. И в двата случая целта е кражба на картова информация.

Как да го разпознаем? Внимавайте при плащане на непознати устройства и сайтове и прекъснете, ако нещо ви изглежда нередно.

В свят, в който измамите стават все по-убедителни, най-силната защита остава информираността. Технологиите могат да спират огромен обем заплахи, но знанието как работят тези схеми е също толкова важно, за да бъдат предотвратени още преди да са успели.