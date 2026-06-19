Окончателно: 10 г. затвор за сириец, убил сънародник в Харманли

Пробол го с нож в гърба след скандал

Върховният касационен съд остави в сила решението на апелативните магистрати в Пловдив, с което наказанието на сирийския гражданин Рамадан Мохамед за убийството на негов сънародник в регионалния приемателен център в Харманли е намалено от 12 на 10 години затвор.

Рамадан Мохамед беше признат за виновен от Окръжния съд в Хасково, че 24 юли 2023 г. след скандал е нанесъл удар с удар с нож в дясната половина на гърба, в областта на лопатката, умишлено е умъртвил друг сириец. Присъдата беше 12 години зад решетките.

Към датата на извършване на престъплението подсъдимият е бил кандидат-бежанец, а другият е бил бежанец с предоставен хуманитарен статут. Последният пристигнал заедно със сестра си в Регионалния приемателен център – Харманли през 2023 г. Двамата с подсъдимия се познавали отпреди лагера. Скарали се за съобщение в група в интернет приложение, сбили се и Рамадан извадил ножа. Намушканият починал от остра кръвозагуба и сърдечна недостатъчност.

Делото във ВКС е образувано по жалба от защитника на подсъдимия срещу присъдата му, с молба за нейната отмяна и оправдаване на доверителя му или връщане на делото за ново разглеждане. Основното възражение както пред апелативния, така и пред Върховния касационен съд е, че подсъдимият не е автор на престъплението.

Според ВКС правилно Пловдивският апелативен съд изцяло е споделил изводите на Хасковския окръжен съд, че от събраните доказателства по делото единственият възможен и категоричен извод е, че именно подсъдимият е автор на деянието. Рамадан Мохамед не е бил в състояние на физиологичен афект, въпреки че се е чувствал несправедливо нападнат, без състоянието му да достига степента на физиологичен афект. Експертите внимателно са преценили и поведението му непосредствено преди ескалиране на конфликтната ситуация, когато той публично се е извинил и се е освободил от носения от него нож, което от негова страна е било знак за примирие.

Всичко това дава основание на Апелативния съд да приеме, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и с наложено наказание в неговия минимум, а именно 10 години лишаване от свобода. В този размер то изцяло би отговаряло на критериите за справедливост.

ВКС намира, че липсва дори и един аргумент в посока на явна несправедливост на наложеното наказание, затова и го потвърждава с окончателно решение.