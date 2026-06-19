КЗП: Застраховката „Гражданска отговорност“ за мотори е под контрола на КФН

Комисията за защита на потребителите (КЗП) излезе с позиция по повод обществените дискусии относно цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност" за мотопеди и мотоциклети.

От институцията подчертават, че застрахователната дейност е част от небанковия финансов сектор и попада под специална правна регулация и надзор. Поради това компетентният орган, който контролира застрахователите, е Комисия за финансов надзор (КФН), а не КЗП.

От комисията уточняват, че съгласно действащия Закон за въвеждане на еврото в Република България, КЗП следи за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги. Това обаче не се отнася за сектори, в които има специален регулаторен орган, какъвто е застраховането.

В този контекст КФН осъществява контрол върху застрахователите и следи за спазването на изискванията, включително забраната за необосновано повишаване на цените в периода на двойно обозначаване на цените.

От КЗП подчертават, че подкрепят диалога между институциите, бизнеса и потребителските организации, с цел намиране на балансирано и устойчиво решение в интерес на потребителите.

Днес в центъра на София се провежда протест на мотористи срещу поскъпването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност". Над 90 мотоклуба се включиха в демонстрацията, която започна на площад „Княз Александър I Батенберг". Представителите на мото общността настояват за въвеждане на сезонни застраховки и възможност за разсрочено плащане, тъй като много от тях използват моторите си само през част от годината. В публична декларация те посочват, че въпреки множеството жалби, сигнали и обществени дебати, решение на проблема все още няма.

В същото време от Комисията за финансов надзор обявиха, че работят върху създаването на сезонна застраховка за мотори и кабриолети. Оттам добавят, че идеята е да се постигне по-голяма справедливост за потребителите, но и да се гарантират адекватни обезщетения.