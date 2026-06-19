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Ръководството на Пловдивския университет за проверките на МВР: Оказваме пълно съдействие

24 часа Пловдив онлайн

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Пловдивският университет "Паисий Хилендарски"

От вуза отказват коментар за евентуално повдигнати обвинения, нямали официална информация

Академичното ръководство на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" излезе с позиция по информацията за проверки на Икономическа полиция в един от филиалите на вуза в Смолян.

Официално съобщение от МВР и прокуратурата няма, но по първоначални данни се проверява договор с външна фирма. "Пловдивският университет оказва и ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи. Ние сме осигурили необходимия достъп и прозрачност, за да подпомогнем безпрепятственото протичане на проверките и разкриването на обективната истина", заявяват от академичното ръководство.

Ето и цялата им позиция:

Във връзка с разпространената в медийното пространство информация относно проведени процесуално-следствени действия на територията на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" и негови структури, Академичното ръководство на висшето училище заявява следното:
Към настоящия момент Пловдивският университет не разполага с официална информация от страна на Министерството на вътрешните работи или Прокуратурата относно предмета на разследването и евентуални повдигнати обвинения. С оглед на това и водени от уважение към институциите, следствената тайна и принципа на презумпцията за невиновност, ръководството не може да коментира тиражираните в медиите твърдения и неофициални хипотези.
Пловдивският университет оказва и ще продължи да оказва пълно съдействие на компетентните органи. Ние сме осигурили необходимия достъп и прозрачност, за да подпомогнем безпрепятственото протичане на проверките и разкриването на обективната истина.
В своята дългогодишна академична и проектна дейност Пловдивският университет винаги е спазвал стриктно националното и европейското законодателство, както и всички приложими правила за прозрачно, законосъобразно и целесъобразно изразходване на публични средства. Управлението на научноизследователските програми в университета е обект на постоянен вътрешен контрол и регулярни външни одити.

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски"

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