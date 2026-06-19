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РЗИ: Водата на Офицерския плаж във Варна е опасна за здравето

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Мониторингът на морската вода в зоната за къпане в района на неохраняемия Офицерски плаж във Варна отчете завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи Снимка: Орлин Цанев

Мониторингът на морската вода в зоната за къпане в района на неохраняемия Офицерски плаж във Варна отчете завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи, съобщиха от областната администрация, позовавайки се на данни на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна.

Според здравните власти резултатите показват риск за здравето на къпещите се, поради което е издадено предписание за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Разпоредено е и поставянето на трайна предупредителна табела на място, която ясно да указва забраната за къпане.

Областният управител е изпратил писмо до кмета на Варна Благомир Коцев с указание табелата да бъде поставена още днес. От администрацията подчертават, че целта е да се предотвратят здравни рискове за гражданите и туристите в началото на активния летен сезон.

Мониторингът на морската вода в зоната за къпане в района на неохраняемия Офицерски плаж във Варна отчете завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи

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