РЗИ: Водата на Офицерския плаж във Варна е опасна за здравето

Мониторингът на морската вода в зоната за къпане в района на неохраняемия Офицерски плаж във Варна отчете завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи, съобщиха от областната администрация, позовавайки се на данни на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна.

Според здравните власти резултатите показват риск за здравето на къпещите се, поради което е издадено предписание за предприемане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Разпоредено е и поставянето на трайна предупредителна табела на място, която ясно да указва забраната за къпане.

Областният управител е изпратил писмо до кмета на Варна Благомир Коцев с указание табелата да бъде поставена още днес. От администрацията подчертават, че целта е да се предотвратят здравни рискове за гражданите и туристите в началото на активния летен сезон.