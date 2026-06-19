Димитър Стоянов: Няма друго летище, което да приеме US самолетите, само в София могат да ги зареждат

Направихме анализ дали могат да бъдат преместени на "Безмер" и "Граф Игнатиево", но само в София има необходимото място, предлагащо изискванията за прием на такъв самолет с тежест 100 хил. литра. Затова са в София - може да бъде осигурен нужният за тях заряд.

Това каза военният министър Димитър Стоянов по време на редовния парламентарен контрол. Стоянов отговори на въпрос на депутата от "Възраждане" Ивелин Първанов за срока за оставане на т.нар. самолети - цистерни на Военновъздушните сили на САЩ и дали няма да бъдат преместени.

"Първоначалното с решение на служебното правителство бе позволено пребиваването с невоенен характер на самолетите до 31 май. С новата дипломатическа нота бе поискано срокът да бъде удължен до 31 юли, с непроменена цел - участие в учение на НАТО. След анализ военното министерство направи цялостна оценка и така бе взето решението на правителството за по-кратък срок - 30 юни. Дадохме на САЩ достатъчен срок, за да планират преместване на самолетите", заяви Стоянов. И уточни, че все пак е предложено и пребазиране на самолетите във военните авиобази на българските ВВС "Безмер" и "Граф Игнатиево".

Самолетите на ВВС на САЩ кацнаха в България на 19 февруари. За тях пръв съобщи бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, който пусна снимка от Терминал 1 на летище "Васил Левски", на която се виждат 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

"Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро", написа Керемдчиев към снимката, което породи притеснение дали българското летище няма да се използва като начална точка, от която самолетите да се включат във военните действия на САЩ в Иран.

Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Тогавашният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17 февруари - 31 май.

Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като тогавашният военен министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

В началото на март служебният министър Андрей Гюров поиска от Запрянов да направи анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка обаче те не бяха преместени и останаха на летището в София. Те всъщност бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова те са и на гражданското "Васил Левски".

Заради разположението на военните самолети у нас имаше остра реакция от страна на Техеран, който предупреди София, че е готов да предприеме "ответни мерки".

През март Гърция пък разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.

След встъпването в длъжност на премиера Румен Радев, той съобщи, че е провел разговор с американския президент Доналд Тръмп.

"Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", обясни Радев на 20 май, 11 дни преди изтичането на срока, в който самолетите първоначално можеха да останат у нас.

И въпреки че все още няма отговор дали визите ще отпаднат, правителството разреши на САЩ самолетите им да останат в София до 30 юни. А военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма пряка опасност за България заради престоя на американските военни самолети-цистерни в столицата.

Той обясни, че винаги има рискове, но в момента няма пряка заплаха за страната. Преди разписването на решението за удължаване на престоя на самолетите пък от МО и службите направили нов анализ и оценка на риска, като липсата на пряка заплаха била потвърдена от тях.

Тогава Стоянов заяви, че новата нота от САЩ е продължение на предишната, като се препотвърждава, че ангажиментът на самолетите е свързан с обучение.

"Лично моето мнение е, че са за логистично осигуряване на действията на американската армия. 4 самолета отлетяха, но ще се върнат след няколко дни и общата им бройка ще стане 14 - няма различие между това, декларирано през март и сегашното решение на правителството, което е продължение", заяви министърът, който бе в парламента, за да бъде изслушан в комисията по отбрана.

На въпрос дали ще има нова нота военният министър бе лаконичен: "Да видим".

И премиерът Радев коментира в парламента, че правителството е дало достатъчно време на Щатите да намерят къде да преместят самолетите.

"Навсякъде в Европа, където имат такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са на военни летища, не на граждански", каза той, след като участва в парламентарния контрол миналата седмица.