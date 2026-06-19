Дадоха на съд псевдоадвокат, извършвал правни услуги без квалификация в Благоевград

Повдигнаха обвинения на мъж след като стана ясно, че се е представял за адвокат и е упражнявал адвокатска дейност без необходимата правоспособност, съобщиха от Районната прокуратура в Благоевград.

Обвиняемият, който живее в гр. Сандански, е криминално проявен и е осъждан 13 пъти за престъпления от общ характер, като понастоящем е реабилитиран.

В периода от лятото на 2022 г. до 10.01.2024 г. В.Ц. е работил като адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в гр. Благоевград. През 2023 г. той се записал в няколко онлайн курса на юридическа тематика, организирани от различни образователни организации, а след тяхното приключване подал заявление за членство в Американската асоциация на юристите (ABA) – доброволна професионална организация на адвокати, юристи и студенти по право в САЩ.

Издадените сертификати от онлайн курсовете и членството в ABA не представляват завършено висше юридическо образование и не дават право за упражняване на адвокатска професия в Република България. Обвиняемият никога не е притежавал юридическа правоспособност и не е бил вписван като действащ адвокат в адвокатска колегия в страната. Той не отговарял на изискванията на Закона за адвокатурата за упражняване на адвокатска професия.

Въпреки това през 2023 г. В.Ц. започнал да се представя пред различни лица за адвокат и да предлага правни услуги. Той давал юридически консултации, изготвял жалби, пълномощни и други документи, подавал книжа в съдилища и участвал в съдебни производства като процесуален представител на свои клиенти.

В един от случаите обвиняемият разяснил на гражданин реда за обжалване на наказателно постановление, изготвил жалба от негово име и я внесъл в Районен съд – Петрич, където било образувано дело. Впоследствие се явил в съдебно заседание като пълномощник на жалбоподателя.

След извършена проверка съдът установил, че В.Ц. не притежава необходимата правоспособност да упражнява адвокатска професия и го отстранил от участие в производството. Материалите били изпратени на прокуратурата и на Адвокатска колегия – Благоевград, след което било образувано досъдебно производство.

Независимо от тези констатации В.Ц. продължил да упражнява неправомерно адвокатска дейност. През март 2024 г. той отново се явил в съдебно заседание по гражданско дело в Районен съд – Петрич като процесуален представител на страна по делото, като заявил пред съда, че притежава юридическо образование, придобито в чужбина.

В хода на разследването е установено още, че обвиняемият е убеждавал свои клиенти да му предоставят нотариално заверени пълномощни за процесуално представителство пред съдилищата в страната, като е създавал у тях убеждението, че има право да упражнява адвокатска професия.

Делото продължава в Районен съд – Петрич.