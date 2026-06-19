Задача за смеси и сплави озори седмокласници от Пловдив на изпита по математика

"Свърши се, най-накрая", викаше ученик на излизане от ОУ "Алеко Константинов"

Предпоследната задача на матурата по математика за седми клас е затруднила доста ученици в Пловдив, установи репортерска проверка в ОУ "Алеко Константинов".

"Не успях да се справя с тази за смеси и сплави. Решавах и накрая ми излезе число с дроби, а трябва да е кръгло, и я оставих така", коментира Божидар, който ще кандидатства в Търговската гимназия. С приятеля му Илиян очаквали да имат по над 70 точки, тъй като решили всички останали задачи.

"Ужасна матура, много зле", каза на излизане от училището седмокласничка. Тя ще кандидатства в СУ "Патриарх Евтимий" с хуманитарни науки, защото те ѝ вървели повече от математиката.

Впечатленията от изпита бяха различни за седмокласниците от ОУ "Алеко Константинов". Някои излизаха доволни и усмихнати, а други с наведени глави.

Пред учебното заведение майки чакаха децата си и дори бяха по-притеснени от седмокласниците. Учителката им по математика също беше пред училището, за да разбере как са се справили възпитаниците ѝ. Когато всеки един от тях излизаше, тя ги питаше какво са направили.

"Първият модул беше лесен - направих го, но във втория имаше геометрична задача, текстова за сплави и смеси и такава за решаване на дроби. На всяка една от тях писах по нещо, проверяващите дават за всичко точки, така че очаквам над 60", каза пред "24 часа" Христо, който ще кандидатства в Математическата гимназия.

Друг седмокласник пък излезе от гимназията, размятайки една линия с думите "Свърши се, най-накрая".