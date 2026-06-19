Голям пожар в Слънчев бряг, гърмят газови бутилки (Видео)

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Голям пожар са разрази в Слънчев бряг по обед. Гъст облак дим се издига близо до хотел "Планета", където по първоначални данни са се запалили сухи треви.

Вятърът обаче е разнесъл пламъците до съседни търговски обекти, които вероятно са се подпалили. Чуват се и силни гърмежи, които вероятно са от газови бутилки. 3 пожарни коли са изпратени да гасят огъня.

Това е третият голям пожар, който бушува в курорта посред бял ден. Първият бе в хотел в началото на сезона и се наложи евакуация на туристи и персонал.