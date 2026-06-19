ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сметната палата пусна отчетите на партиите от избо...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23074222 www.24chasa.bg

Голям пожар в Слънчев бряг, гърмят газови бутилки (Видео)

Димчо Райков

[email protected]

3024
Пожарът в Слънчев бряг Кадър: Фейсбук/Шофьори Несебър

Голям пожар са разрази в Слънчев бряг по обед. Гъст облак дим се издига близо до хотел "Планета",  където по първоначални данни са се запалили сухи треви.

Вятърът обаче е разнесъл пламъците до съседни търговски обекти, които вероятно са се подпалили. Чуват се и силни гърмежи, които вероятно са от газови бутилки. 3 пожарни коли са изпратени да гасят огъня.

Това е третият голям пожар, който бушува в курорта посред бял ден. Първият бе в хотел в началото на сезона и се наложи евакуация на туристи и персонал.

Пожарът в Слънчев бряг Кадър: Фейсбук/Шофьори Несебър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание