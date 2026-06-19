Двойно повече дарения за партиите на изборите тази година в сравнение с 2024 г.

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Кампанията на "Прогресивна България" струвала 1 068 904 евро, 888 335 евро са дарения от физически лица

Сметната палата публикува отчетите на партиите, участвали в изборите на 19 април тази година. Всички участници - 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет, са отчели пред палатата приходите и разходите, свързани с политическата кампания.

Парични дарения за 1 300 978,76 евро са направени на изборите тази година. Това е два пъти повече от парламентарните избори през октомври 2024 г., когато са били 664 693,76, отчита Сметната палата.

844 пък са даренията от физически лица. Това е три пъти повече от изборите през 2024 г., когато те са били 250.

"Прогресивна България" са отчели 888 335,62 евро дарения от физически лица и едва 5995,4 евро от собствени средства на партиите, участващи в коалицията. 160 967,66 евро са постъпилите средства от издигнатите от коалицията кандидати. 1 068 904,28 общо е декларирала коалицията за финансиране на предизборната си кампания.

Коалицията ПП-ДБ, която в парламента се разцепи на две парламентарни групи, е отчела 621 537,49 евро от собствени средства на партиите в коалицията и 5957,26 евро дарения от физически лица. Общо 702 354,93 е декларирала коалицията за цялата предизборна кампания.

ГЕРБ - СДС отчита 566 890,62 от собствени средства на партиите в коалицията и 0 евро дарения от физически лица. 566 890,62 евро е струвала кампанията на коалицията.

ДПС са декларирали 129 396 евро собствени средства и 200 000 евро дарения от физически лица. 426 164,86 евро е струвала предизборната кампания на партията.

"Възраждане" са отчели 600 000 евро от собствени средства и 3000 евро дарения от физически лица. Те са декларирали, че кампанията им е струвала 575 140,16 евро.

От "Величие", които също останаха под чертата, са отчели 125 618,3 евро от собствени средства и 0 евро от дарения. 125 618,3 евро им е струвала кампанията.

"Има такъв народ", която не успя да влезе в парламента, отчита 161 919,17 евро от собствени средства на партията. ИТН не отчитат нито едно евро от дарения. 161 919,17 им е струвала кампанията.

БСП отчита 208 394,09 от собствени средства на политическите партии, част от коалицията. 20 234,6 са дарения от физически лица. 289 371,28 евро е струвала на партията политическата кампания.

Сметната палата също така започна проверка на финансирането на предизборните кампании. Проверяват се случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания от даден участник са над 511,29 евро (1000 лева).

Одиторите ще проверяват дали декларираните приходи и разходи по време на предизборната кампания съответстват на реално извършените.

Пълните отчети на всички партии може да видите тук.