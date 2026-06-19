Областната шефка на ДНСК в Ловеч хвърлила оставка заради "Хемус"

Всички документи, които излизат по случая с незаконното строителство по магистрала "Хемус" излизат или от полицията, или от прокуратурата, заяви министър Иван Шишков

Държавата незаконно построи Лот 4 на АМ "Хемус", а се чудим защо частен инвеститор строи незаконно край Варна - много често държавата дава този тласък

Днес директорът на регионалната дирекция на ДНСК в Ловеч си е подала оставката и е напуснала.

Тази новина съобщи в кулоарите на НС регионалният министър Иван Шишков малко след като се включи в парламентарния контрол. Той направи връзка с решението й покрай строителството на лот 4 на магистрала "Хемус".

"Колежката е напуснала, защото има една комисия. Поредната комисия на организираната слепота. Това е комисия, в която са се събрали служители на ДНСК, РДНСК, АПИ и всички са казали, че това, дето го виждат било временен път. Забележете - изградена инфраструктура на бъдеща магистрала, на трасе, което тогава не беше отчуждено. И всички те се събират и казват, че незаконното строителство е временен път. Временният път, който е платен след това за 14 млн. евро. И тези хора започват да се разбягват. Но няма да избягат от това да си понесат законовата отговорност", закани се Шишков.

А на въпрос за мотивите Шишков каза: Нали си спомняте, че тече косвена дискусия между мен и бившия регионален министър Иван Иванов има ли незаконно строителство. Такова има, то е констатирано 2021 г.

Министърът отбеляза, че от септември 2021 г. има доклад на ДНСК.

"Въпросната флашка съм я получил, защото така е по договор, дал съм я на ДНСК. Той е констатирал незаконно строителство и всичко това е изпратено на министъра на вътрешните работи на 10 септември 2021 г. Всички документи, които излизат по случая оттук нататък излизат или от полицията, или от прокуратурата", заяви министърът. И добави, че е притеснително в медийното пространство да се разпространяват документи, които той е изпратил до МВР министъра. Във въпросния период министър е Бойко Рашков, но след него е имало и други.

"Съвсем логично е преписката да е отишла и в прокуратурата, там й е мястото. Настоявам прокуратурата да започне да работи по случая "Хемус", заяви министърът.

Шишков заяви, че не знае кой е извадил документите. На кой министър да търся отговорност като е минало толкова време и толкова министри са били в МВР, отговори той на въпрос виновен ли е Рашков. Освен това преписката можело да е изтекла и от прокуратурата.

Шишков отрече обвиненията, че е крал флашка с информация. Официалният документ е протоколът на ДНСК за незаконното строителство, настоя той и заподозря, че някой се опитва да "задуши" темата.

На въпрос за заявките на МВР, че ще представят списък с опасни пътни участъци, които ако не бъдат оправени от съответните институции, те ще бъдат дадени на прокуратурата, Шишков каза:

"Идва време, в което всяка институция трябва да си носи отговорност. Проблемът е, че пътищата са в състояние, което не може за ден, месец или половин година, да бъдат преведени в това състояние, в което трябва да бъдат".

Министърът поиска време. И добави, че най-лошото е, че им трябват и пари, "онези пари, които ги откраднаха". На въпрос колко пари са откраднати, той анонсира пресконференция във вторник, когато ще даде цифри и подробности.

"Държавата незаконно построи Лот 4 на АМ "Хемус", а се чудим защо частен инвеститор строи незаконно край Варна - много често държавата дава този тласък", каза министърът.

След скандала с незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна МРРБ е извършило мащабна проверка, при която са установени 41 удостоверения за търпимост, за които има съмнения, че са издадени неправомерно.

„Безспорно е, че през 2019 г. част от сградите не са били построени, а въпреки това са получили удостоверения за търпимост", заяви Шишков.

Има съмнения за още над 100 подобни случая, свързани с одобряването на кадастралната карта на района. Данните обаче са само от проверката на около 300 обекта, а инспекциите продължават. След приключването им цялата документация ще бъде предоставена на кмета на Варна Благомир Коцев. Министърът подчерта, че правомощията за последващи действия са точно на кмета.

Шишков напомни, че според закона незаконните строежи подлежат на премахване за сметка на извършителя, ако той не го направи доброволно, общината може да организира събарянето и впоследствие да търси разходите от инвеститора по съдебен ред.