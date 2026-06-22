Когато един плакат казва повече от хиляди думи

Може ли един образ да ни накара да се замислим за нещо, което виждаме всеки ден и сякаш вече не забелязваме? Именно това е силата на плаката – да спре погледа, да провокира въпрос и да остави следа в съзнанието.

Тази година информационната кампания ПромениКартинката за първи път отправи предизвикателство към визуалните артисти чрез конкурс за плакат, реализиран в партньорство с Международното триенале на сценичния плакат. Резултатът надхвърли очакванията – 120 плаката от 75 автори от цялата страна, представители на различни поколения и творчески школи, се включиха в каузата за по-чиста околна среда.

Всяка творба разказва различна история, свързана със замърсяването с неправилно изхвърлени фасове и рискът от пожари, който те създават. Някои плакати използват директни визуални метафори, други разчитат на символика и подтекст, трети провокират чрез контраст или неочаквана гледна точка. Общото между тях е стремежът да превърнат един често подценяван проблем в тема за обществен разговор.

Мила Лозанова

Сред отличените с първа награда е Мила Лозанова, която вижда в плаката много повече от художествена форма. „Това е ролята на плаката – да провокира размисъл, да отвори тема за дебат, обществото да бъде докоснато“, казва тя. Именно в това се крие и силата на плакатното изкуство – не просто да информира, а да предизвиква реакция.

Конкурсът показа и нещо друго – че темите за околната среда все по-често намират място в съвременното визуално изкуство. От млади творци в началото на професионалния си път до утвърдени художници с десетилетия опит, участниците застават зад една обща идея: промяната започва с осъзнаването на проблема.

Люба Халева

„Плакатът е създаден да въздейства, да провокира и да променя нагласи“, смята Албена Спасова, съорганизатор на Международното триенале на сценичния плакат и преподавател в НХА. Според нея силата му не е в мигновената промяна, а в способността да поставя важни теми в общественото пространство.

През следващите месеци отличените и селектирани творби ще достигнат до още повече хора чрез пътуващи изложби в различни градове на страната. Така посланията им ще срещнат хората в тяхното ежедневие и ще ги подтикнат към размисъл – за всеки неправилно изхвърлен фас, за последствията за природата и самите нас, както и за личната отговорност.

Защото понякога е достатъчен един силен образ, за да погледнем по различен начин на средата около нас. А всяка промяна започва именно с това – с нова гледна точка.