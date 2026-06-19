Шефът на ОДМВР в Стара Загора Георги Георгиев излезе в пенсия на 60-ия си рожден ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Досегашният му заместник Христо Петров ще ръководи дирекцията до назначаването на титуляр

Днес, 19 юни, директорът на ОДМВР в Стара Загора старши комисар Георги Георгиев навършва 60 години, което е пределната възраст за работа в министерство на вътрешните работи. Той излезе в пенсия, като преди това получи почетен знак на МВР, втора степен, връчен му за безукорно поведение, постигнати трайни резултати от служебната работа и продължителна служба в МВР - 22 години, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди старши комисар Георги Георгиев, знакът му бе връчен от заместник-министър Калоян Калоянов. Той изказа благодарност от името на ръководството на МВР за всички усилия, които старши комисар Георгиев е положил в работата си.

Заместник-директорът на ОДМВР - Стара Загора Христо Петров ще ръководи дирекцията до назначаването на титуляр.

Подобна рокада в началото на месеца имаше в ръководството на СДВР, когато тогавашният директор главен комисар Любомир Николов бе назначен за и.д. главен секретар на МВР, а длъжността директор зае заместникът му главен комисар Николай Пелтеков.