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Оставиха в ареста 22-годишен за компютърна измама, нанесла 25 хил. евро щета на банка

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Съд Снимка: Pixabay

Софийският районен съд остави в ареста 22-годишен мъж, обвинен в компютърна измама, с която е нанесъл щета на банка в размер на 25 000 евро.

Според прокуратурата на 8 юни 2026 г. в София мъжът е използвал чужди лични данни и мобилен телефон, за да получи неправомерен достъп до електронен банков профил. Той е променил контактна информация като телефон и имейл, след което е подал онлайн заявление за кредит от името на друго лице, съобщиха от прокуратурата. 

По този начин е било създадено заблуждение у служител на банката и е причинена финансова вреда на институцията.

Разследващите са събрали доказателства, включително разпити на свидетели, претърсвания и изземвания, както и електронни данни, които според тях свързват обвиняемия с деянието.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност по чл. 212а, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 6000 лева.

Съдът е преценил, че има достатъчно основания той да остане в ареста, докато тече разследването.

Съд Снимка: Pixabay

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