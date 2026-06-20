ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион катастрофира на "Тракия" към Бургас

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23074608 www.24chasa.bg

„Лукойл” в подкрепа на следващото поколение таланти advertorial icon

904
Конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“, Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“

Компаниите от групата развиват инициативи в полза на образователни и културни проекти

Във времена на динамично развитие на изкуствения интелект и пренасищане с информация критичното мислене се превръща в ключов елемент за успеха на младите хора. Образователната система се опитва да догони промените и да развива у учениците тези нови умения, но инвестициите не достигат. Именно тук е пресечната точка, в която бизнесът може да подаде ръка на съвременните образователни институции.

Успешен пример за такова сътрудничество е проектът за внедряване на нови компютърни технологии в Основно училище „Паисий Хилендарски“ в Каблешково с подкрепата на „Лукойл“.

Училището получи като дарение интерактивна дъска и компютърно оборудване, с които да повиши технологичното ниво на преподаване в класната стая. С интерактивната дъска уроците стават по-разбираеми и по-интересни за поколението, израснало с екран в ръцете.

Учебен час в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр.Каблешково
Учебен час в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр.Каблешково

Оборудването, дарено от „Лукойл“, вече се използва в часовете по български език и литература, английски език и в заниманията на клуб „Млад еколог“. Преподавателите споделят, че технологиите им помагат по-ефективно да ангажират вниманието на учениците и да вдъхват живот на сухия, теоретичен образователен материал, заложен в учебните програми. Компютърните технологии са врата, през която учащите трябва да преминат, за да достигнат до научното познание, но и да се научат целенасочено да търсят полезни знания, за да не се удавят в океана от информация.

През годините компаниите от групата „Лукойл“ развиват различни инициативи в полза на местните общности, насочени към подкрепа на образователни и културни проекти, както и на дейности, промотиращи здравословния начин на живот сред младите хора.

Друга подобна инициатива е музикалният конкурс „Стълба към върха“, организиран от Основно училище „Пейо Яворов“ в Бургас и осъществен през последните две години със съдействието на „Лукойл“.

 Конкурсът е платформа за изява на млади таланти на музикалната сцена. Децата имат възможност да представят уменията си още от детската градина и да изпитат тръпката от съревнованието и успеха. За много от тях подобни събития са първа среща със сцената и важна крачка към изграждането на увереност в собствените им възможности.

XV-то (юбилейно) издание на традиционния музикален конкурс „Стълба към върха“, ОУ „Пейо Яворов”- гр. Бургас
XV-то (юбилейно) издание на традиционния музикален конкурс „Стълба към върха“, ОУ „Пейо Яворов”- гр. Бургас

Сред образователните каузи, зад които компанията застава, е и Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ – една от най-утвърдените институции за съхраняване на българските музикални традиции. След като по-рано тази година „Лукойл“ направи дарение за изработването на нови народни носии за учениците, компанията осигури и средства за поощрителни стипендии на възпитаници с изявен талант и високи резултати в обучението. По този начин подкрепата достига до млади хора, които посвещават усилията си на съхраняването на българския фолклор и традиции и на развитието на българското културно наследство.

За най-малките срещата с природата е от голямо значение за формирането на съзнание за грижа към околната среда. С дарение за Основно училище „Васил Левски“ в село Мировци беше организирана ученическа екскурзия до Варна с посещение на Делфинариума и Зоологическата градина. За много от децата това е възможност да се докоснат до света на природата по начин, който не може да бъде заменен от страниците на учебника. Подобни преживявания оставят трайни впечатления, превръщат ученето в лично откритие и допринасят за изравняването на достъпа до знания и възможности между учениците от малките населени места и техните връстници от големите градове.

Разбира се, ученето е приятно и възможно само при добри битови условия. Затова „Лукойл“ направи значимо дарение на Детска градина „Мадарски конник“ в село Мадара, Североизточна България.

„За нашето общество става все по-важно да осигури равен достъп до качествено образование и възможности за следващото поколение деца на България. Нашето разбиране е, че бизнесът може и трябва да помага на значими обществени и образователни каузи, за да могат младите хора да реализират своя талант по най-успешния начин“, казват от компанията.

„Културната традиция е онзи пламък, който гори във всеки българин и го тегли към дома, независимо къде по света го е отвел животът. Затова подкрепата за подобни инициативи е ключова за бъдещето на нацията“, допълват от „Лукойл”.

Конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува“, Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“
Учебен час в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр.Каблешково
XV-то (юбилейно) издание на традиционния музикален конкурс „Стълба към върха“, ОУ „Пейо Яворов”- гр. Бургас
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Само да не пламне, мисли граничарят Ивелин Арабаджиев, докато вади десетки от автобус убиец (Видео)