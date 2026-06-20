Компаниите от групата развиват инициативи в полза на образователни и културни проекти

Във времена на динамично развитие на изкуствения интелект и пренасищане с информация критичното мислене се превръща в ключов елемент за успеха на младите хора. Образователната система се опитва да догони промените и да развива у учениците тези нови умения, но инвестициите не достигат. Именно тук е пресечната точка, в която бизнесът може да подаде ръка на съвременните образователни институции.

Успешен пример за такова сътрудничество е проектът за внедряване на нови компютърни технологии в Основно училище „Паисий Хилендарски“ в Каблешково с подкрепата на „Лукойл“.

Училището получи като дарение интерактивна дъска и компютърно оборудване, с които да повиши технологичното ниво на преподаване в класната стая. С интерактивната дъска уроците стават по-разбираеми и по-интересни за поколението, израснало с екран в ръцете.

Учебен час в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр.Каблешково

Оборудването, дарено от „Лукойл“, вече се използва в часовете по български език и литература, английски език и в заниманията на клуб „Млад еколог“. Преподавателите споделят, че технологиите им помагат по-ефективно да ангажират вниманието на учениците и да вдъхват живот на сухия, теоретичен образователен материал, заложен в учебните програми. Компютърните технологии са врата, през която учащите трябва да преминат, за да достигнат до научното познание, но и да се научат целенасочено да търсят полезни знания, за да не се удавят в океана от информация.

През годините компаниите от групата „Лукойл“ развиват различни инициативи в полза на местните общности, насочени към подкрепа на образователни и културни проекти, както и на дейности, промотиращи здравословния начин на живот сред младите хора.

Друга подобна инициатива е музикалният конкурс „Стълба към върха“, организиран от Основно училище „Пейо Яворов“ в Бургас и осъществен през последните две години със съдействието на „Лукойл“.

Конкурсът е платформа за изява на млади таланти на музикалната сцена. Децата имат възможност да представят уменията си още от детската градина и да изпитат тръпката от съревнованието и успеха. За много от тях подобни събития са първа среща със сцената и важна крачка към изграждането на увереност в собствените им възможности.

XV-то (юбилейно) издание на традиционния музикален конкурс „Стълба към върха“, ОУ „Пейо Яворов”- гр. Бургас

Сред образователните каузи, зад които компанията застава, е и Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ – една от най-утвърдените институции за съхраняване на българските музикални традиции. След като по-рано тази година „Лукойл“ направи дарение за изработването на нови народни носии за учениците, компанията осигури и средства за поощрителни стипендии на възпитаници с изявен талант и високи резултати в обучението. По този начин подкрепата достига до млади хора, които посвещават усилията си на съхраняването на българския фолклор и традиции и на развитието на българското културно наследство.

За най-малките срещата с природата е от голямо значение за формирането на съзнание за грижа към околната среда. С дарение за Основно училище „Васил Левски“ в село Мировци беше организирана ученическа екскурзия до Варна с посещение на Делфинариума и Зоологическата градина. За много от децата това е възможност да се докоснат до света на природата по начин, който не може да бъде заменен от страниците на учебника. Подобни преживявания оставят трайни впечатления, превръщат ученето в лично откритие и допринасят за изравняването на достъпа до знания и възможности между учениците от малките населени места и техните връстници от големите градове.

Разбира се, ученето е приятно и възможно само при добри битови условия. Затова „Лукойл“ направи значимо дарение на Детска градина „Мадарски конник“ в село Мадара, Североизточна България.

„За нашето общество става все по-важно да осигури равен достъп до качествено образование и възможности за следващото поколение деца на България. Нашето разбиране е, че бизнесът може и трябва да помага на значими обществени и образователни каузи, за да могат младите хора да реализират своя талант по най-успешния начин“, казват от компанията.

„Културната традиция е онзи пламък, който гори във всеки българин и го тегли към дома, независимо къде по света го е отвел животът. Затова подкрепата за подобни инициативи е ключова за бъдещето на нацията“, допълват от „Лукойл”.