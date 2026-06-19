Полицията в Панагюрище спря от движение 10 коли заради гонки

Полицията в Панагюрище временно спря от движение 10 леки автомобили заради неизправни шумозаглушителни системи. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Това стана при специализирана акция в средногорския град, насочена срещу нерегламентираните гонки и мощните возила и проведена тази нощ. В акцията взеха участие екипи от сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик.

След внимателен анализ органите на реда бяха локализирали места за струпване на водачи на мощни возила, както и такива с предпоставки за извършване на гонки. В зоните около въпросните участъци има доста жилищни сгради, което създава предпоставки за пътни инциденти и за наличие на достатъчно силен шумов фон.

Това от своя страна пречи за нормалната нощна почивка на живеещите там. За времето от 21.00 до 00.30ч. са извършени проверки на 98 автомобила и 104 лица. Съставени са 14 акта и 26 фиша на общо 39 водачи. От тях 10 са за неизправни шумозаглушителни системи на автомобили.

Всички тези МПС са временно спрени от движение. 4 шофьори са санкционирани са неправомерно затъмняване на стъклата на возилата си. Проверките ще продължат на територията на цялата област.