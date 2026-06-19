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Полицията издирва 84-годишна жена от Гъръбово

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Издирваната Мария Дилева Снимка: Семеен архив

Полицията в Стара Загора издирва 84-годишната Мария Иванова Дилева от Гълъбово по молба на близките й. 

Тя е изчезнала на 16 юни, а сигнал в полицията е подаден на 18. 

Жената е на видима възраст 80-85 години, слабо телосложение, бяла коса, ръст около 164 см. Облечена е със зелена жилетка, червена рокля на точки, обута е с тъмни гумени чехли и чорапи. Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и черна найлонова торбичка.

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в МВР. 

В същото време от дирекцията на МВР в Стара Загора съобщиха, че обявеният за издирване преди два дни Борис Симеонов Анев, на 47 години от град Казанлък, е установен и предаден на близките му.

Издирваната Мария Дилева Снимка: Семеен архив

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