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Окончателно: Ефективна присъда от 3 години и 6 месеца за бившата полицайка Симона Радева, помогнала на Семерджиев

Димитър Мартинов

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Симона Радева

Ефективна присъда от 3 години и 6 месеца затвор постанови Софийският градски съд за бившата полицайка Симона Радева. Решението е окончателно и е за помощта, която тя оказала на Георги Семерджиев, който уби 2 момичета в катастрофа в София през 2022 година.

Радева е призната за виновна, че след катастрофата, станала на бул. "Черни връх", е занесла стълба на Семерджиев, с която той да се прибере в дома си. Бившият футболист избяга от мястото на удара, но при напускането на трагедията забравил ключовете си. Затова звъннал по телефона на Радева и я помолил да му донесе стълба. Именно с нея той успял да влезе в жилището си, където бе задържан ден, след като уби момичетата. За престъплението Семерджиев получи 20 години затвор.

Според съда Радева е знаела за катастрофата, действала е съзнателно и е целяла да помогне на Семерджиев да се укрие. Затова е призната за виновна за лично укривателство.

Радева бе осъдена на първа инстанция на 5 години затвор. Софийският градски съд обаче е решил, че наказанието е твърде голямо. Съгласява се, че трябва да е ефективно и затова го определя на 3 години и 6 месеца затвор. Решението е окончателно, а мотивите на съда може да видите  тук

Публикуването на акта означава, че Радева, която бе уволнена от МВР след като се разбра за помощта, която оказала на Семерджиев, вече е приведена в затвора в Сливен. От съда не публикуват актовете си по влезли в сила присъди, ако осъденият вече не е в килия.

Симона Радева

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