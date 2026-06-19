С разточване на кавърма ще започне „Празника на гърнетата" в Крушари

С разточване на живо на добружанска кавърма, известна още като милина, ще започне в събота 16-ото издание на „Празника на гърнетата" в Крушари. Три жени от Крушари, Коритен и Бакалово, най-възрастната от които е на 85 години, ще разточат пред публиката традиционна добруджанска кавърма, която се приготвя от постно тесто, полива се с току-що подсирено мляко и се пече.

„Надяваме се покрай тази демонстрация по-млади жени и девойки да се запалят по този начин на приготвяне на храна, извън готовите продукти. Жените, които месят и точат, вече са изчезващи. Искаме да стимулираме интереса към това свещено общуване с житото, хляба и брашното", каза Димитрина Желева, директор на дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности" в община Крушари.

„Участие в кулинарната и музикалната част са заявили 10 читалища – от община Крушари, от село Гурково, читалище "Мевляна-2012": пенсионерски клуб „Димят" в Добрич и две семейства от Добрич и село Лозенец и др", добави Желева.

Докато журито оценява ястията, на сцената ще пеят и танцуват фолклорни групи – певческа група „Огърлица", пенсионерски клуб „Димят, читалище "Мевляна-2012" от Добрич, гайдарска група от Крушари, пенсионерски клуб „Бели чайки" от Балчик, изпълнители от Силистра и др.

„Ловджийски бюрек, лимонадени сладки, сарми с лозови листа, татарски чийзбюрек, донати - по турски, турски пилаф с нахут (леблебия), мардинско ичли кюфте, кюфтета от нахут са приготвили 8 майсторки, с които ще се представи читалище "Мевляна-2012", каза председателят Гюлхан Вейсел..

Традиционна българска, турска и татарска кухня ще бъдат представени на празника. Ястията ще бъдат оценявани от Даниела Аврамова - преподавател в професионалната гимназия по туризъм „П. Яворов" в Добрич и Надежда Иванова-културен антрополог. За първи път в журито ще участва и представител на община Крушари.

Участниците имат право сами да изберат вида на представеното ястие - чорба (супа), сладкиши, тестени изделия, месни и постни манджи, като задължителното условие е приготвеното да бъде представено в глинен съд, чугунен тиган, глинен сач, керамично гърне, чувен, тавичка. Категориите, включени в конкурса, които ще бъдат отличени с предметни награди и грамоти включват супи и чорби; разядки, мезета, салати; постни ястия; месни ястия; питки, погачи, хляб; баници, милини, кавърми; сладкиши, торти, баклави; вино, ракия, домашни ликьори. Откриването на празника ще бъде в 9.30 часа. Началото на фолклорната програма е в 10 ч. Награждаване на победителите в кулинарния конкурс ще започне в 12.30 часа.

„Празникът досега е провеждан, освен в Крушари, и в селата Телериг и Коритен, на „Текето". Догодина вероятно фестивалът ще бъде в село Зимница, откъдето е започнал. Това ще бъде допълнително уточнено, защото завършват ремонти на читалища в села в общината и догодина ще бъде уточнено мястото", добави Желева.

Гости на празника ще бъдат представители на община Виноградовка, Молдова, с която Крушари наскоро сключи партньорство. Делегацията ще бъде водена от кмета на общината Татьяна Цуркан и включва общински съветници, представители на ветерански организации, директори на училища и детски градини.